Joven sale de su casa tras recibir una llamada y es abatido a disparos en carretera a Olancho

Tegucigalpa, Honduras.-Un joven fue asesinado a disparos la noche del sábado 29 de agosto en el sector de La Cañada, en el kilómetro 32 de la carretera que de la capital conduce hacia el departamento de Olancho. La víctima fue identificada como Allan Josué Vásquez Varela, quien, según la información preliminar, había salido de su vivienda luego de recibir una llamada telefónica en la que le pidieron que hiciera un mandado. Vásquez Varela salió de su casa para cumplir con el encargo, pero poco después fue atacado a disparos en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades.

Personas que se encontraban en el sector alertaron sobre el hecho y, al llegar al lugar, encontraron al joven sin vida como consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego. En la escena, las autoridades localizaron al menos cuatro impactos de bala, por lo que se acordonó el área para realizar las diligencias correspondientes y recopilar posibles indicios que ayuden a esclarecer el crimen. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el ataque ocurrió cuando Vásquez Varela se encontraba fuera de su vivienda, aunque todavía no se ha establecido el motivo por el que fue atacado.