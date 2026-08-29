Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Marathón es líder y Motagua escala

Marathón fue uno de los grandes ganadores de la fecha. El conjunto verdolaga cerró una semana perfecta al remontar y vencer 1-2 al Génesis en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.

Tegucigalpa, Honduras. La jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continuó este sábado con tres partidos que provocaron movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Con este resultado, el equipo dirigido por Silvio Rudman llegó a 11 puntos en cinco partidos y se adueñó del primer lugar de la clasificación.

El segundo puesto pertenece momentáneamente al Olimpia, que suma 10 unidades en cuatro encuentros. Los albos tendrán actividad este domingo cuando visiten al Estrella Roja.

Motagua también dio un importante salto en la clasificación. Las Águilas remontaron ante Olancho FC en el Estadio Nacional Chelato Uclés y se impusieron 2-1, resultado que les permitió alcanzar los 9 puntos y colocarse en la tercera posición.

Por su parte, Real España permanece cuarto con 8 puntos, aunque todavía tiene un partido pendiente. El conjunto aurinegro enfrentará este domingo al CD Choloma, por lo que podría modificar nuevamente la parte alta de la tabla.

Olancho FC se mantiene quinto con 8 unidades, mientras que Estrella Roja y Génesis PN aparecen con 7 puntos cada uno. El conjunto de las pampas queda por delante de los de La Paz debido a su mejor diferencia de goles.

En la parte media de la clasificación aparece el Atlético Independiente con 5 puntos. El conjunto de Siguatepeque cayó 2-1 frente a Platense, que finalmente consiguió su primera victoria del campeonato y ahora suma 4 unidades, aunque continúa en la novena posición por su diferencia de goles de -7.