Platense vs Independiente EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.- El Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras continúa este sábado con un duelo marcado por la necesidad y la ilusión. A partir de las 5:15 p.m., Platense recibirá al Independiente de Siguatepeque en el Estadio Francisco Morazán, por la quinta jornada del campeonato.

El encuentro presenta a dos equipos que llegan con panoramas muy diferentes. El conjunto porteño atraviesa un complicado inicio de torneo y necesita reaccionar cuanto antes para no quedar rezagado en la pelea.

Platense, bajo la dirección de Raúl Cáceres, apenas ha conseguido un punto de los 12 disputados, producto de tres derrotas y un empate. Además, los nueve goles recibidos reflejan las dificultades que ha mostrado el equipo tanto en defensa como en ataque.

El conjunto Selacio está obligado a buscar su primera victoria del campeonato, mientras Cáceres intentará también poner fin a una estadística negativa frente a entrenadores europeos: suma cuatro partidos consecutivos sin derrotarlos y apenas registra un triunfo en siete enfrentamientos ante técnicos de ese continente.

En el otro extremo aparece el Atlético Independiente, que ha ido creciendo con el paso de las jornadas. Las Panteras comenzaron el torneo con una derrota 1-0 ante Marathón, pero posteriormente encontraron estabilidad y acumulan tres encuentros sin conocer la derrota.

El equipo de Siguatepeque derrotó 2-1 a Choloma y luego consiguió dos empates consecutivos, ambos 1-1, frente a Real España y Génesis, resultados que han elevado la confianza del plantel.

Además, Independiente llega con un dato estadístico que alimenta su optimismo: en las últimas visitas de equipos dirigidos por entrenadores europeos al estadio de Platense, el balance registra cinco triunfos y un empate.

La responsabilidad de impartir justicia estará en manos del árbitro central Julio Güity, quien contará con Leónidas Hernández y Jassiel Padilla como asistentes, mientras Kevin Ulloa fungirá como cuarto árbitro.