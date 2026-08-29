Motagua vs Olancho FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras. La quinta fecha del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras está teniendo uno de sus principales atractivos este sábado con el enfrentamiento entre Motagua y Olancho FC.

El Estadio Nacional Chelato Uclés será escenario de un partido especial para el conjunto azul, que este 29 de agosto celebra 98 años de historia. Motagua fue fundado el 29 de agosto de 1928 y festejará su aniversario ante su afición, con la intención de regalarle una victoria.

Los dirigidos por Javier López afrontan el compromiso con la motivación de haber conseguido recientemente su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, por lo que buscarán trasladar ese buen momento al campeonato hondureño.

Sin embargo, enfrente estará un Olancho FC que ha tenido un sólido inicio de torneo. Los Potros acumulan ocho puntos después de cuatro jornadas, uno más que Motagua, y pretenden dar otro golpe en Tegucigalpa para continuar escalando posiciones.

Además, el antecedente más reciente en el Nacional favorece al conjunto olanchano. El pasado 9 de mayo, Olancho FC derrotó 2-1 a Motagua, resultado que terminó con una importante racha de los azules jugando como locales frente a los Potros.