¿Cada cuántos días tendrá agua su colonia? Conozca el calendario de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La espera por el agua potable continuará durante septiembre para miles de capitalinos. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) ya publicó el calendario de distribución para el período del 1 al 30 de septiembre, con días y horarios establecidos para barrios y colonias del Distrito Central. El documento permite conocer de antemano cuándo se abrirán los tanques que abastecen a cada sector. La programación está dividida por zonas y contempla turnos que pueden extenderse desde varias horas hasta jornadas de 24 horas. Uno de los sectores que aparece en el calendario es Cueva, Mirador, Picachito y Japón, donde el suministro está programado para los días 3, 10, 17 y 24 de septiembre, entre las 6:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. También tendrán agua esos mismos días la Sagastume, Saucique, barrio La Estrella, Brisas del Picacho y la parte alta de La Cabaña, con apertura programada de 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Para quienes viven en sectores como 21 de Octubre, Calderón, El Jardín, El Portillo, Girasoles, Lara, Lara Norte, Bolívar y Villas del Río, el calendario marca abastecimiento los 3, 10, 17 y 24 de septiembre, de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana.

En Boulevard Morazán, Castaño, Izaguirre, bulevar Los Próceres, Parcaltagua, Pueblo Nuevo, Santa Ana y sectores cercanos, la programación contempla los días 2, 9, 16 y 23 de septiembre, en horario de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana. Los residentes de Nueva Santa Rosa, Vieja Santa Rosa, barrio Las Colinas, Jacarandas, San Pablo y Reparto Abajo, entre otros sectores, tienen programado el servicio los 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre, de 5:00 de la tarde a 5:00 de la mañana. En Reparto Arriba, Guillén, José Simón Azcona, Suazo Córdova, Villadelmi y residencial Villadelmi, los días marcados son el 2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre, con apertura de 5:00 de la tarde a 5:00 de la mañana. Una de las zonas de mayor movimiento de la capital, Kennedy, también figura en la programación. El sector, junto con Bernardo Dazy, Dios Proveerá, Las Palmas, Residencial Plaza y otros puntos, tiene turnos programados los 1, 10, 19 y 28 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la mañana. En Hato de Enmedio, sectores 1 al 9, además de Bella Oriente, Casabola, Guaymuras, Jacaleapa y otros sectores conectados a esa línea, el calendario establece abastecimiento los 1, 10, 19 y 28 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la mañana.