¿Cada cuántos días tendrá agua su colonia? Conozca el calendario de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La espera por el agua potable continuará durante septiembre para miles de capitalinos. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) ya publicó el calendario de distribución para el período del 1 al 30 de septiembre, con días y horarios establecidos para barrios y colonias del Distrito Central.
El documento permite conocer de antemano cuándo se abrirán los tanques que abastecen a cada sector. La programación está dividida por zonas y contempla turnos que pueden extenderse desde varias horas hasta jornadas de 24 horas.
Uno de los sectores que aparece en el calendario es Cueva, Mirador, Picachito y Japón, donde el suministro está programado para los días 3, 10, 17 y 24 de septiembre, entre las 6:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.
También tendrán agua esos mismos días la Sagastume, Saucique, barrio La Estrella, Brisas del Picacho y la parte alta de La Cabaña, con apertura programada de 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
Para quienes viven en sectores como 21 de Octubre, Calderón, El Jardín, El Portillo, Girasoles, Lara, Lara Norte, Bolívar y Villas del Río, el calendario marca abastecimiento los 3, 10, 17 y 24 de septiembre, de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana.
En Boulevard Morazán, Castaño, Izaguirre, bulevar Los Próceres, Parcaltagua, Pueblo Nuevo, Santa Ana y sectores cercanos, la programación contempla los días 2, 9, 16 y 23 de septiembre, en horario de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana.
Los residentes de Nueva Santa Rosa, Vieja Santa Rosa, barrio Las Colinas, Jacarandas, San Pablo y Reparto Abajo, entre otros sectores, tienen programado el servicio los 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre, de 5:00 de la tarde a 5:00 de la mañana.
En Reparto Arriba, Guillén, José Simón Azcona, Suazo Córdova, Villadelmi y residencial Villadelmi, los días marcados son el 2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre, con apertura de 5:00 de la tarde a 5:00 de la mañana.
Una de las zonas de mayor movimiento de la capital, Kennedy, también figura en la programación. El sector, junto con Bernardo Dazy, Dios Proveerá, Las Palmas, Residencial Plaza y otros puntos, tiene turnos programados los 1, 10, 19 y 28 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la mañana.
En Hato de Enmedio, sectores 1 al 9, además de Bella Oriente, Casabola, Guaymuras, Jacaleapa y otros sectores conectados a esa línea, el calendario establece abastecimiento los 1, 10, 19 y 28 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la mañana.
Para Miraflores Norte, Miraflores Sur, Jardines de Miraflores, Villa Beneto, San Jorge y Villa Cristina, el calendario contempla cuatro jornadas de abastecimiento durante el mes: 6, 13, 20 y 27 de septiembre, de 4:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.
En la zona de Prados Universitarios, Prado Verde, Prado Alto, Villas Colonial y Puerta del Sol aparecen con abastecimiento los 8, 15, 22 y 29 de septiembre, entre las 2:00 de la tarde y las 9:00 de la mañana.
Los habitantes de Nueva Jerusalén tendrán programado el suministro los 7, 16 y 25 de septiembre, de 5:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. La colonia forma parte de uno de los sectores contemplados dentro del sistema de distribución de Los Laureles.
En Villa Los Laureles, el calendario establece jornadas los 2, 11, 20 y 29 de septiembre, de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche. En la misma zona, Laureles Real tiene una programación similar, aunque con un horario diferente.
Para Cerro Grande, la programación varía según la zona. La zona 4 tiene agua los 4, 13 y 22 de septiembre; la zona 3 y la zona 2 baja, los 6, 15 y 24; mientras que la parte alta de la zona 2 aparece los 8, 17 y 26 de septiembre.
En sectores de Comayagüela, como Centroamérica Oeste, también existen diferencias por zona. Los sectores 3, 4 y 5 tienen una programación que incluye los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25, mientras que las zonas 1 y 2 cuentan con una calendarización distinta.
Los vecinos de El Carrizal I y II, El Pedernal, Smith, San Jorge y Policarpo Paz, por su parte, tienen programado el suministro los 10, 19 y 28 de septiembre, de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana.
La UMAPS advierte que el horario publicado corresponde a la apertura del tanque, por lo que el momento exacto en que el agua llegará a cada vivienda dependerá de su ubicación dentro de la red. Además, el servicio podría adelantarse hasta un día si existe disponibilidad de producción en las plantas de tratamiento.
Por otra parte, las autoridades recomiendan a los abonados estar atentos al calendario y aprovechar cada jornada de abastecimiento para llenar pilas, barriles y otros recipientes. La propia UMAPS recuerda que el desperdicio de agua potable puede generar una multa de 2,500 lempiras en la primera infracción y 10,000 lempiras en caso de reincidencia.