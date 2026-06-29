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Estas son las colonias y los días de distribución de agua en la capital de la República

Los capitalinos deberán consultar el nuevo cronograma de distribución de agua potable, el cual establece turnos por colonia debido a la alta demanda

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 18:58
Estas son las colonias y los días de distribución de agua en la capital de la República

El suministro de agua en la capital continúa de forma rotativa, afectando a diferentes zonas según los niveles de los tanques de abastecimiento.

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó sobre la programación de distribución de agua potable para el período del lunes 22 de junio al viernes 31 de julio de 2026, en el que miles de capitalinos reciben el servicio de forma rotativa según sectores, tanques de abastecimiento y niveles de producción.

El esquema de racionamiento continúa siendo necesario debido a la alta demanda y la dependencia de múltiples sistemas de bombeo y almacenamiento que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela.

De acuerdo con el calendario de la UMAPS, la distribución se organiza en turnos que van desde abastecimientos diarios hasta ciclos de cada dos, tres y hasta cinco días, dependiendo de la colonia.

Uno de los principales sistemas es el sector de El Picacho, que abastece zonas como el Mirador y Picachito, con horarios que generalmente oscilan entre 6:00 de la mañana y 5:00 de la tarde, en ciclos intermitentes durante la semana.

En este mismo sistema también se incluyen colonias como Sagastume, Barrio La Estrella y Brisas del Picacho, donde el servicio se activa por bloques programados de varios días alternos.

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Otro punto importante de distribución es el sistema del barrio La Leona, que abastece sectores como La Cabaña, Buenos Aires y zonas altas de la capital hondureña, con horarios que en algunos casos van de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana.

En estos sectores, el suministro suele presentarse en intervalos de cada tres a cinco días, dependiendo del comportamiento de los niveles en los tanques principales.

En la colonia Miraflores y zonas cercanas como Lomas del Guijarro, el servicio se activa en horarios nocturnos que van de 7:00 p.m. a 7:00 a.m., afectando a residenciales y barrios de alta densidad poblacional.

Colonias como Kennedy, Villas del Norte, La Joya y áreas aledañas reciben el agua en turnos diurnos que van desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, con rotación por sectores.

En el caso de la colonia Suyapa y sectores como Nueva Suyapa, el abastecimiento se realiza en bloques desde las 6:00 de la mañana hasta la 6:00 de la tarde, con interrupciones programadas entre uno y dos días.

La zona de Centroamérica, incluyendo colonias como Villa Nueva, Villa Olímpica y partes de Los Laureles, presenta uno de los esquemas más extensos, con ciclos que pueden ser de hasta 7 días.

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Colonias del Carrizal, como José Ángel Ulloa, Nueva Danlí y San Juan Bosco, reciben el suministro en horarios mixtos que van desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, dependiendo del sector.

En el sistema de Los Robles y Villa Los Robles, el servicio se distribuye en turnos de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y en algunos casos hasta la madrugada, con rotación frecuente.

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La UMAPS recordó que el sistema depende del nivel de producción en plantas de tratamiento y de la disponibilidad en los tanques reguladores, por lo que los horarios pueden adelantarse o atrasarse hasta un día según la operación del sistema.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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