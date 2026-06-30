Capturan a madre e hija con 154 paquetes de supuesta cocaína en operativo en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Madre e hija fueron detenidas durante un operativo antidrogas tras el decomiso de 154 paquetes con supuesta cocaína ocultos en compartimientos falsos de una camioneta interceptada en el departamento de Choluteca.
El operativo se llevó a cabo en el punto de control de Pavana, luego de que el vehículo fuera requerido inicialmente por agentes de la Policía de Fronteras cuando transitaba por la comunidad de Los Rincones, en el municipio de Namasigüe.
El automotor, una camioneta marca Ford Explorer, color rojo y con placas HDW-0653, era conducido por dos mujeres que viajaban acompañadas de un menor de edad al momento de la inspección.
Se trata de Angie Yariela Mejía Interiano, de 28 años, es originaria de Florida, Copán, y residente en el barrio Peña Abajo, en Tegucigalpa, y su madre Gloria Rita Interiano Melgar (51) .
De acuerdo con el reporte, durante la revisión preliminar los uniformados observaron paquetes de color café ocultos bajo los asientos del vehículo.
En el punto de Pavana, las autoridades utilizaron escáneres de fibra óptica, mediante los cuales se detectaron múltiples compartimientos ocultos o “caletas” donde se almacenaban los paquetes rectangulares.
Resultado positivo
Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) realizaron las pruebas de campo, las cuales dieron resultado positivo preliminar para clorhidrato de cocaína.
En total, las autoridades confirmaron el decomiso de 154 paquetes, los cuales serán remitidos junto a las dos mujeres detenidas a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.
En el caso del menor de edad que las acompañaba, este fue puesto a disposición de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).