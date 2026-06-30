Capturan a madre e hija con 154 paquetes de supuesta cocaína en operativo en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Madre e hija fueron detenidas durante un operativo antidrogas tras el decomiso de 154 paquetes con supuesta cocaína ocultos en compartimientos falsos de una camioneta interceptada en el departamento de Choluteca.

El operativo se llevó a cabo en el punto de control de Pavana, luego de que el vehículo fuera requerido inicialmente por agentes de la Policía de Fronteras cuando transitaba por la comunidad de Los Rincones, en el municipio de Namasigüe.

El automotor, una camioneta marca Ford Explorer, color rojo y con placas HDW-0653, era conducido por dos mujeres que viajaban acompañadas de un menor de edad al momento de la inspección.