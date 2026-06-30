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Dos heridos deja fuerte colisión entre rastra y turismo en La Ceiba

El percance ocurrió en la carretera CA-13, a la altura del puente a desnivel, entrada a La Ceiba

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 08:47
Dos heridos deja fuerte colisión entre rastra y turismo en La Ceiba

Los ocupantes quedaron atrapados en el vehículo tipo turismo.

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Honduras.-Un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana de este martes 30 de junio en el puente a desnivel de esta ciudad ha dejado como saldo a dos personas heridas y cuantiosos daños materiales.​

El fuerte percance vial ocurrió cuando una rastra tipo pipa, que transportaba combustible, impactó de manera violenta contra un vehículo tipo turismo, en el cual se conducían los dos afectados.​

Debido a la magnitud del impacto, el vehículo de menor escala quedó prácticamente destruido, atrapando a sus ocupantes en el interior de la cabina.​

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Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes tuvieron que emplear herramientas para cortar el amasijo de hierro y liberar a las víctimas, quienes presentaban múltiples lesiones.

Tras ser liberados con éxito, ambos heridos fueron estabilizados en el lugar y trasladados de urgencia a la sala de emergencias del hospital Atlántida a bordo de unidades de socorro del 911​.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los lesionados y el estado de salud en el que se encuentran.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ya se han hecho presentes en la escena para investigar las causas del accidente.

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Redacción web
Carlos Molina

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