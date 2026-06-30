Dos heridos deja fuerte colisión entre rastra y turismo en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-Un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana de este martes 30 de junio en el puente a desnivel de esta ciudad ha dejado como saldo a dos personas heridas y cuantiosos daños materiales.
El fuerte percance vial ocurrió cuando una rastra tipo pipa, que transportaba combustible, impactó de manera violenta contra un vehículo tipo turismo, en el cual se conducían los dos afectados.
Debido a la magnitud del impacto, el vehículo de menor escala quedó prácticamente destruido, atrapando a sus ocupantes en el interior de la cabina.
Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes tuvieron que emplear herramientas para cortar el amasijo de hierro y liberar a las víctimas, quienes presentaban múltiples lesiones.
Tras ser liberados con éxito, ambos heridos fueron estabilizados en el lugar y trasladados de urgencia a la sala de emergencias del hospital Atlántida a bordo de unidades de socorro del 911.
Hasta el momento se desconoce la identidad de los lesionados y el estado de salud en el que se encuentran.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ya se han hecho presentes en la escena para investigar las causas del accidente.