Dos heridos deja fuerte colisión entre rastra y turismo en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-Un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana de este martes 30 de junio en el puente a desnivel de esta ciudad ha dejado como saldo a dos personas heridas y cuantiosos daños materiales.​

El fuerte percance vial ocurrió cuando una rastra tipo pipa, que transportaba combustible, impactó de manera violenta contra un vehículo tipo turismo, en el cual se conducían los dos afectados.​

Debido a la magnitud del impacto, el vehículo de menor escala quedó prácticamente destruido, atrapando a sus ocupantes en el interior de la cabina.​