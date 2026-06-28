Lyn May y el error estético que deformó su rostro

Hubo un tiempo en que Lyn May era considerada uno de los símbolos eróticos más reconocidos del cine y el espectáculo mexicano. Sus apariciones en pantalla y sobre los escenarios generaban una admiración que iba más allá del talento; era también una cuestión de imagen, de presencia física, de aquella figura que capturaba miradas en cualquier pantalla o cabaret de los años setenta. Por eso resulta aún más devastador escuchar, de su propia voz, lo que ocurrió en ese preciso momento de plenitud.