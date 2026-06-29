Fundación Angelitos realizará la séptima edición de su bingo para apoyar a recién nacidos del Materno Infantil

Tegucigalpa, Honduras.- La Fundación Angelitos realizará el próximo jueves 2 de julio la séptima edición del Bingo por Nuestros Angelitos, una actividad solidaria con la que busca recaudar fondos para continuar apoyando la atención de los recién nacidos del Hospital Materno Infantil.
El evento se desarrollará a partir de las 6:00 de la tarde en el estacionamiento de Cascadas Mall, en Tegucigalpa, y reunirá a familias, empresas patrocinadoras y personas que deseen contribuir a esta causa mientras disfrutan de una noche de entretenimiento.
Desde hace más de una década, la Fundación Angelitos trabaja como una organización hondureña sin fines de lucro enfocada en mejorar la atención neonatal en el principal centro asistencial del país. Su labor ha permitido donar equipo médico, insumos hospitalarios, impulsar programas de capacitación para el personal de salud y desarrollar proyectos que buscan aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los bebés más vulnerables.
El boleto para participar en el bingo tiene un costo de 280 lempiras por persona e incluye el derecho a jugar todas las rondas oficiales, con la posibilidad de ganar una amplia variedad de premios donados por las empresas patrocinadoras.
Entre los premios figuran electrodomésticos, certificados de consumo, artículos para el hogar, estadías en hoteles, productos tecnológicos, servicios y otras sorpresas que se entregarán durante la jornada.
Además del bingo, la organización ha preparado diversas actividades para los asistentes, entre ellas rifas, dinámicas especiales, activaciones de patrocinadores y otras sorpresas, con el propósito de ofrecer un ambiente familiar y de convivencia para personas de todas las edades.
Los interesados en asistir pueden adquirir sus boletos o solicitar más información comunicándose al WhatsApp +504 8903-4230, donde la Fundación Angelitos brindará detalles sobre los métodos de pago, los puntos de entrega y cualquier consulta relacionada con el evento.
Con esta iniciativa, la organización espera sumar el apoyo de la ciudadanía para continuar fortaleciendo los servicios destinados a los recién nacidos del Hospital Materno Infantil y contribuir a que más bebés reciban la atención médica que necesitan durante sus primeros días de vida.