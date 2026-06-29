Fundación Angelitos realizará la séptima edición de su bingo para apoyar a recién nacidos del Materno Infantil

Tegucigalpa, Honduras.- La Fundación Angelitos realizará el próximo jueves 2 de julio la séptima edición del Bingo por Nuestros Angelitos, una actividad solidaria con la que busca recaudar fondos para continuar apoyando la atención de los recién nacidos del Hospital Materno Infantil.

El evento se desarrollará a partir de las 6:00 de la tarde en el estacionamiento de Cascadas Mall, en Tegucigalpa, y reunirá a familias, empresas patrocinadoras y personas que deseen contribuir a esta causa mientras disfrutan de una noche de entretenimiento.

Desde hace más de una década, la Fundación Angelitos trabaja como una organización hondureña sin fines de lucro enfocada en mejorar la atención neonatal en el principal centro asistencial del país. Su labor ha permitido donar equipo médico, insumos hospitalarios, impulsar programas de capacitación para el personal de salud y desarrollar proyectos que buscan aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los bebés más vulnerables.

El boleto para participar en el bingo tiene un costo de 280 lempiras por persona e incluye el derecho a jugar todas las rondas oficiales, con la posibilidad de ganar una amplia variedad de premios donados por las empresas patrocinadoras.