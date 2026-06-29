Por atentar contra su hermano, policía captura a un hombre en Cantarranas

Tegucigalpa, Honduras.- Por atentar contra la vida de su hermano, un hombre fue capturado por agentes policiales, en la colonia Los Laureles, del municipio de Cantarranas, en Francisco Morazán.

Se trata de Marbel Mauricio Andrade Núñez, de 50 años de edad, de oficio soldador, originario y residente en el mismo sitio dónde se produjo su arresto.

El hecho violento se registró la noche del sábado, cuando Marbel Andrade llegó a la casa de su madre, en busca de ella. Sin embargo, en la vivienda no estaba su progenitora. Al no encontrarla, sostuvo una discusión con su hermano, sacó un filoso cuchillo y lo atacó, infiriéndole varias heridas en diferentes partes del cuerpo.