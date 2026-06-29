Por atentar contra su hermano, policía captura a un hombre en Cantarranas

Tegucigalpa, Honduras.- Por atentar contra la vida de su hermano, un hombre fue capturado por agentes policiales, en la colonia Los Laureles, del municipio de Cantarranas, en Francisco Morazán.
Se trata de Marbel Mauricio Andrade Núñez, de 50 años de edad, de oficio soldador, originario y residente en el mismo sitio dónde se produjo su arresto.
El hecho violento se registró la noche del sábado, cuando Marbel Andrade llegó a la casa de su madre, en busca de ella. Sin embargo, en la vivienda no estaba su progenitora. Al no encontrarla, sostuvo una discusión con su hermano, sacó un filoso cuchillo y lo atacó, infiriéndole varias heridas en diferentes partes del cuerpo.
El hombre huyó del lugar, dejando a su familiar herido dentro del inmueble. El afectado se comunicó con el Sistema Nacional de Emergencias 911, para que pudieran auxiliarlo, y así fue; minutos después, agentes de la Policía Nacional (PN), llegaron a su casa para poder auxiliarlo y luego trasladarlo a un centro asistencial de la capital.
Búsqueda y captura
Una vez recibida la denuncia, equipos de investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), efectuaron la recopilación de la información del agresor para poder loxalizarlo y darle captura.
El domingo, en horas de la mañana, cuando el sospechoso caminaba por la calle hacia la colonia La Sierra, de Cantarranas, fue encontrado por elementos policiales, quienes, con las características físicas del buscado, lograron identificarlo y capturarlo.
Durante el procedimiento policial, le decomisaron como evidencia un arma blanca tipo cuchillo, presuntamente utilizada para atacar a su hermano y una camiseta con manchas de sangre, elementos que serán sometidos a los análisis periciales correspondientes.
Por lo antes expuesto, el detenido fue remitido al Ministerio Público (MP), donde enfrentaría cargos por el delito de tentativa de asesinato, en perjuicio de su propio hermano; quien se recupera en un hospital.