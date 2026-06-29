Paso a paso: cómo reponer su permiso de conducir por robo o extravío en la capital

Tegucigalpa, Honduras. - Perder el permiso de conducir por robo o extravío no significa iniciar el trámite desde cero.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que los conductores pueden solicitar la reimpresión de su licencia vigente mediante un procedimiento que incluye la presentación de una denuncia y el pago de una tasa administrativa.
El primer paso consiste en interponer una denuncia por robo o extravío ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) o en la ventanilla de recepción de denuncias de la DNVT.
Posteriormente, el solicitante deberá acudir a la Sección de Archivo de la DNVT, ubicada en el Centro de Capacitación Vial, contiguo a la residencial Santa Cruz, en Tegucigalpa, para continuar con el trámite.
Si la licencia de conducir aún se encuentra vigente, el conductor deberá cancelar 200 lempiras por concepto de reimpresión.
Una vez completado el proceso, la institución emitirá un nuevo documento que conservará la misma fecha de vencimiento de la licencia extraviada o robada.
¿Qué ocurre si la licencia está vencida?
La DNVT aclaró que, cuando el permiso de conducir ya expiró, no es necesario presentar una denuncia por pérdida o robo.
En ese caso, el ciudadano deberá realizar el procedimiento ordinario de renovación de la licencia y cumplir con los requisitos establecidos por la institución.
Recomendaciones
Las autoridades aconsejan presentar la denuncia tan pronto se detecte la pérdida del documento y realizar la reposición lo antes posible para evitar inconvenientes durante los controles de tránsito.
Además, recomiendan resguardar el permiso de conducir junto con otros documentos personales y evitar portar la licencia en lugares donde pueda extraviarse o ser sustraída.