Paso a paso: cómo reponer su permiso de conducir por robo o extravío en la capital

Tegucigalpa, Honduras. - Perder el permiso de conducir por robo o extravío no significa iniciar el trámite desde cero.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que los conductores pueden solicitar la reimpresión de su licencia vigente mediante un procedimiento que incluye la presentación de una denuncia y el pago de una tasa administrativa.

El primer paso consiste en interponer una denuncia por robo o extravío ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) o en la ventanilla de recepción de denuncias de la DNVT.

Posteriormente, el solicitante deberá acudir a la Sección de Archivo de la DNVT, ubicada en el Centro de Capacitación Vial, contiguo a la residencial Santa Cruz, en Tegucigalpa, para continuar con el trámite.

Si la licencia de conducir aún se encuentra vigente, el conductor deberá cancelar 200 lempiras por concepto de reimpresión.

Una vez completado el proceso, la institución emitirá un nuevo documento que conservará la misma fecha de vencimiento de la licencia extraviada o robada.