El FMI desembolsará $242 millones por haber aprobado dos revisiones

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de 49 días de haberse alcanzado el acuerdo a nivel técnico con Honduras acerca de la cuarta y quinta revisión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó ayer estas verificaciones para el desembolso de 242 millones de dólares.

Así lo informó el organismo financiero a través del directorio ejecutivo en el marco de los convenios del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y del Servicio Ampliado de Crédito (SAC) suscritos por un plazo de 36 meses.

A la fecha el FMI ha otorgado al país 725 millones de dólares, por lo que restan $122 millones que serán concedidos en la sexta y última revisión.

Si bien el ente multilateral destacó que fue favorable el desempeño del programa en ambas verificaciones también se cumplieron los objetivos de desempeño cuantitativos de junio de 2025 y finales de ese año.

Sin embargo, el criterio de desempeño para diciembre de 2025 relativo al stock de atrasos domésticos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no se cumplió, por lo que el órgano responsable de la gestión del FMI aprobó una exención sobre la base de acciones correctivas a petición de autoridades del actual gobierno.