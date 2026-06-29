  1. Inicio
  2. · Economía

El FMI desembolsará $242 millones por haber aprobado dos revisiones

Para la sexta y última revisión de los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario restará un desembolso de $122 millones

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 16:44
El FMI desembolsará $242 millones por haber aprobado dos revisiones

Funcionarios del gobierno de Nasry Asfura han tenido acercamientos con técnicos así como autoridades de la entidad multilateral.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de 49 días de haberse alcanzado el acuerdo a nivel técnico con Honduras acerca de la cuarta y quinta revisión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó ayer estas verificaciones para el desembolso de 242 millones de dólares.

Así lo informó el organismo financiero a través del directorio ejecutivo en el marco de los convenios del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y del Servicio Ampliado de Crédito (SAC) suscritos por un plazo de 36 meses.

A la fecha el FMI ha otorgado al país 725 millones de dólares, por lo que restan $122 millones que serán concedidos en la sexta y última revisión.

Si bien el ente multilateral destacó que fue favorable el desempeño del programa en ambas verificaciones también se cumplieron los objetivos de desempeño cuantitativos de junio de 2025 y finales de ese año.

Sin embargo, el criterio de desempeño para diciembre de 2025 relativo al stock de atrasos domésticos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no se cumplió, por lo que el órgano responsable de la gestión del FMI aprobó una exención sobre la base de acciones correctivas a petición de autoridades del actual gobierno.

¿Cuánto fue el promedio de desembolsos externos a Honduras desde 2022?

Reimpulsar

“Es fundamental reimpulsar las reformas en el sector energético para limitar los riesgos fiscales y respaldar el crecimiento económico a mediano plazo. Es necesario redoblar esfuerzos para reducir las pérdidas de electricidad y abordar los atrasos con el fin de fortalecer la posición financiera de la empresa estatal de electricidad”, subraya la misiva.

En cuanto al contexto de incertidumbre externa, se sugiere estar preparados para ajustar las políticas tanto monetarias como cambiarias para contener las presiones inflacionarias.

Un total de $847 millones se aprobaron por los convenios alcanzados entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional el 21 de septiembre de 2023.

Honduras acelera reformas financieras para asegurar desembolso de 240 millones de dólares del FMI

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias