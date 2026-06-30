  1. Inicio
  2. · Sucesos

Bebé muere en Santa Bárbara tras ser alcanzado por balas cuando estaba en brazos de su madre

Mientras el pequeño se encontraba junto a su madre, sujetos armados llegaron en busca de otra persona y, al encontrarla, abrieron fuego sin piedad, hiriendo a ambos

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 06:59
Bebé muere en Santa Bárbara tras ser alcanzado por balas cuando estaba en brazos de su madre

El pequeño, identificado como Yael Omar Pérez, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

 Foto: Redes sociales

Santa Bárbara, Honduras.- El pequeño Yael Osmar Pérez Cardona, de tan solo 1 año de edad, perdió la vida en la comunidad de La Flecha, en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara, tras ser alcanzado por una bala en un ataque armado.

El hecho ocurrió cuando sujetos armados llegaron al sector con el objetivo de ubicar a una persona específica y, al encontrarla, los atacantes abrieron fuego en el lugar.

En medio de la balacera se encontraba el pequeño Yael Pérez en brazos de su madre, quienes resultaron heridos tras ser alcanzados por las balas.

Muere bailarina de folklore tras accidente en motocicleta en La Esperanza, Intibucá

Ambos fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial cercano para recibir atención médica inmediata. Pese a los esfuerzos médicos, el menor perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

Bebé muere en Santa Bárbara tras ser alcanzado por balas cuando estaba en brazos de su madre

El hecho ha generado consternación en la comunidad de La Flecha, donde vecinos lamentaron profundamente lo ocurrido y piden justicia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar la identidad de los responsables de este hecho violento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias