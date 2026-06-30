Bebé muere en Santa Bárbara tras ser alcanzado por balas cuando estaba en brazos de su madre

Santa Bárbara, Honduras.- El pequeño Yael Osmar Pérez Cardona, de tan solo 1 año de edad, perdió la vida en la comunidad de La Flecha, en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara, tras ser alcanzado por una bala en un ataque armado.

El hecho ocurrió cuando sujetos armados llegaron al sector con el objetivo de ubicar a una persona específica y, al encontrarla, los atacantes abrieron fuego en el lugar.

En medio de la balacera se encontraba el pequeño Yael Pérez en brazos de su madre, quienes resultaron heridos tras ser alcanzados por las balas.