Mordedura mortal: serpiente barba amarilla mató a Darling Hércules, madre de tres niñas en Cortés

Darling Hércules, madre de tres niñas, murió tras ser mordida por una serpiente barba amarilla en la aldea La Jutosa, Choloma, Cortés. Lo que se sabe del lamentable caso.
La víctima fue identificada como Darling Hércules, residente de la aldea La Jutosa, Choloma, Cortés, donde ocurrió el lamentable incidente. ¿Qué especie le quitó la vida?
La joven madre, según información preliminar, fue mordida por una serpiente barba amarilla, una de las especies más peligrosas que habita en Honduras.
Tras el ataque, familiares y vecinos intentaron auxiliarla y buscar atención médica para salvarle la vida, lamentablemente no fue posible.
Sus seres queridos la recuerdan como una madre amorosa y dedicada a sus tres hijas, además de una mujer trabajadora y luchadora que se esforzaba diariamente por brindarles un mejor futuro.
Las mordeduras de serpiente barba amarilla pueden causar graves afectaciones e incluso la muerte si no se recibe atención médica inmediata y el tratamiento adecuado para contrarrestar el veneno.
El incidente habría ocurrido el pasado 25 de junio. En redes sociales el 27 de junio se compartieron fotos y videos de su sepelio.
Hasta el momento no hay detalles exactos sobre qué estaba haciendo la víctima cuando el reptil la mordió.
En redes sociales, muchos vecinos lamentaron lo ocurrido: “Yo puedo dejar vivir cualquier culebra, pero un barba o un coral jamás, son muy peligrosos. Cuando yo vivía en Yoro, las mancuernas mataban hasta dentro de la casa, eso es horrible”.
En redes sociales, la joven madre compartía muchas fotos con su hijo y con un hombre quien presuntamente era su esposo.