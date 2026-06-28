Hallan el cuerpo de una mujer con heridas de bala en playa de Tela

Tegucigalpa, Honduras.-Pobladores de la comunidad garífuna de San Juan, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, encontraron este domingo 28 de junio el cuerpo sin vida de una mujer que habría sido arrastrado por las olas del mar Caribe hasta la orilla de la playa.

Tras el hallazgo, los residentes dieron aviso a las autoridades, quienes se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena e iniciar las primeras diligencias investigativas.

De acuerdo con información preliminar, el cadáver presentaba al menos una herida de bala. Además, las autoridades investigan la posibilidad de que la víctima haya sido agredida sexualmente, un extremo que deberá ser confirmado mediante la autopsia y los análisis forenses correspondientes.

En la comunidad también trascendió que la joven fue vista la noche del sábado en compañía de un hombre, quien posteriormente ingresó con una herida de bala al Hospital de Tela.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido si ambos casos están relacionados, por lo que esta información forma parte de las líneas de investigación.

La identidad de la mujer aún no ha sido confirmada oficialmente, al igual que la del hombre que permanece hospitalizado, mientras los agentes de investigación continúan recabando evidencias y tomando declaraciones de testigos.

Una vez realizado el levantamiento cadavérico, el cuerpo fue trasladado a la morgue para practicarle la autopsia de ley, procedimiento que permitirá determinar la causa exacta de la muerte y aportar elementos para esclarecer este nuevo hecho violento.