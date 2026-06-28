  1. Inicio
  2. · Sucesos

Joven y su mascota mueren atropellados en La Ceiba

El joven caminaba a orillas de la carretera CA-13 con su perro cuando de pronto se le soltó y al tratar de agarrarlo, ambos fueron atropellados por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 12:34
Joven y su mascota mueren atropellados en La Ceiba

El cuerpo del joven y el perro quedaron tendidos en la calle.

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Honduras.-Un joven de 18 años y su mascota perdieron la vida de forma instantánea tras ser atropellados en la carretera CA-13, a pocos metros de los juzgados de La Ceiba, Atlántida, la noche del sábado 27 de junio.

​La víctima fue identificada por las autoridades como Manuel de Jesús López.​

De acuerdo con el informe brindado por la Policía Nacional, el percance ocurrió en horas de la noche del sábado cuando el joven caminaba a la orilla de la carretera en compañía de su perro.

En un momento determinado, la mascota se soltó de su correa y corrió hacia el pavimento.

Capturan a supuesto distribuidor de droga con cocaína y dinero en La Ceiba

​En un intento desesperado por evitar que fuera arrollado, Manuel de Jesús reaccionó rápidamente y cruzó para agarrarlo.

Lamentablemente, en ese momento transitaba un vehículo tipo paila, que los embistió.​

Debido al fuerte impacto, tanto el joven como su mascota fallecieron de manera inmediata en el lugar de los hechos.​

Tras el trágico accidente, el conductor del vehículo involucrado no se detuvo y se dio a la fuga. El ahora occiso residía en una vivienda junto a su familia, ubicada en la calle conocida como El Chorizo.

Partió el carro en dos: accidente en anillo periférico donde murió una mujer

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Carlos Molina

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias