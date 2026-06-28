Joven y su mascota mueren atropellados en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-Un joven de 18 años y su mascota perdieron la vida de forma instantánea tras ser atropellados en la carretera CA-13, a pocos metros de los juzgados de La Ceiba, Atlántida, la noche del sábado 27 de junio.

​La víctima fue identificada por las autoridades como Manuel de Jesús López.​

De acuerdo con el informe brindado por la Policía Nacional, el percance ocurrió en horas de la noche del sábado cuando el joven caminaba a la orilla de la carretera en compañía de su perro.

En un momento determinado, la mascota se soltó de su correa y corrió hacia el pavimento.