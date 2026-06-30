Muere bailarina de folklore tras accidente en motocicleta en La Esperanza, Intibucá

Intibucá, Honduras.- Tras varios días luchando por su vida, una joven perdió la vida luego de sufrir un fatal accidente de tránsito la noche del viernes -26 de junio- en La Esperanza, Intibucá.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que ocurrió el accidente que le provocó la muerte a la joven y dejó a otra persona herida, cuando ambos se trasladaban en una motocicleta, alrededor de las 10:00 de la noche.

El video muestra en los primeros segundos a un vehículo tipo camioneta, mientras Alejandra Patricia Meza Reyes, de 23 años, iba de acompañante en la motocicleta.