Muere bailarina de folklore tras accidente en motocicleta en La Esperanza, Intibucá

Intibucá, Honduras.- Tras varios días luchando por su vida, una joven perdió la vida luego de sufrir un fatal accidente de tránsito la noche del viernes -26 de junio- en La Esperanza, Intibucá.
Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que ocurrió el accidente que le provocó la muerte a la joven y dejó a otra persona herida, cuando ambos se trasladaban en una motocicleta, alrededor de las 10:00 de la noche.
El video muestra en los primeros segundos a un vehículo tipo camioneta, mientras Alejandra Patricia Meza Reyes, de 23 años, iba de acompañante en la motocicleta.
Las grabaciones muestran cuando el carro dobló en una calle y el conductor de la motocicleta, quien se conducía a exceso de velocidad según muestra el video, impactó fuertemente contra el vehículo.
Tras el fuerte impacto, Meza Reyes cayó sobre el duro pavimento junto al conductor; la motocicleta quedó totalmente destruida, al igual que el casco que portaban al momento del accidente.
La joven bailarina de folklore quedó gravemente herida, por lo que, debido a su delicado estado de salud, fue trasladada al Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde la noche del lunes se confirmó su fallecimiento.
Meza Reyes era bailarina del grupo Oro Lenca Ballet Folklórico de Honduras y se había graduado como Bachiller Técnico Profesional en Informática.
Familiares, amigos y compañeros de baile la recuerdan como una joven dulce, amorosa y “una buena joven ejemplar”, por lo que su muerte hoy deja dolor en muchos corazones.