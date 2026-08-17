Profanación de cadáver: el dantesco crimen por el que EE UU pide en extradición a hondureño

El hondureño Darwin David Espinal del Cid es señalado de haber participado en el asesinato de una joven guatemalteca en Pensilvania. El caso ha causado conmoción al darse a conocer cómo Espinal del Cid habría acabado con la vida de la joven.
Darwin David Espinal del Cid fue capturado este lunes en Pespire, Choluteca. Hoy se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ser notificado por la solicitud de extradición que tiene.
Las autoridades señalan que él le habría quitado la vida a María Bernarda Popol Guerra, de 23 años.
El cuerpo de María Bernarda Popol Guerra fue localizado en Telford Borough, en el condado de Bucks, Pensilvania.
La joven fue localizada sin vida durante la mañana del domingo 15 de marzo de 2026, después de que la Policía de Telford recibiera una llamada de emergencia por una persona que no respondía en un apartamento ubicado en la cuadra 100 de North Main Street.
La operación, a cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), contó con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. De esa manera dieron con la captura de Darwin David Espinal del Cid.
Según las autoridades estadounidenses, los cargos presentados en contra de Espinal del Cid son homicidio criminal, posesión de un instrumento del delito, dos cargos de hurto por apropiación ilícita, hurto por engaño y profanación de cadáver.
Según declaraciones de su hermano, Rolando Popol, María Bernarda había compartido un apartamento con un hombre y había decidido marcharse de allí. El familiar afirmó que la relación habría sido abusiva.
La familia describió a María Bernarda como una joven afectuosa, amable y paciente, que había viajado desde Guatemala en 2023 en busca de mejores oportunidades. Su intención era trabajar en Estados Unidos y contribuir al sostenimiento de sus padres, quienes se encontraban en su país de origen.
Tras su primera audiencia, un juez de extradición de primera instancia dictó arresto provisional para Darwin David Espinal del Cid. Se señaló la audiencia de presentación y evacuación de medios probatorios para el día miércoles 2 de septiembre a las 10:00 de la mañana.