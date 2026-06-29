  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Franklin Urbina, de 15 años, murió carbonizado tras accidentarse en su motocicleta en Cortés

Franklin Alexander Urbina, de 15 años, sufrió un accidente mientras se conducía en su motocicleta. Tras el fuerte impacto, el vehículo de dos ruedas se incendió y las llamas alcanzaron al joven

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 19:33
Franklin Urbina, de 15 años, murió carbonizado tras accidentarse en su motocicleta en Cortés
1 de 10

Franklin Urbina era un menor de tan solo 15 años de edad, pero perdió la vida luego de sufrir un aparatoso accidente. Estos son los detalles.

 Foto: Redes sociales
Franklin Urbina, de 15 años, murió carbonizado tras accidentarse en su motocicleta en Cortés
2 de 10

Su madre, muy afectada por lo ocurrido, llegó al lugar de la tragedia y entre lágrimas gritaba: "Mi niño, no, le dije que no comprara esa moto".

 Foto: Redes sociales
Franklin Urbina, de 15 años, murió carbonizado tras accidentarse en su motocicleta en Cortés
3 de 10

El accidente ocurrió en la carretera CA-4, a la altura de Casa Quemada, en Cofradía, Cortés.

 Foto: Redes sociales
Franklin Urbina, de 15 años, murió carbonizado tras accidentarse en su motocicleta en Cortés
4 de 10

La escena fue desgarradora. El joven falleció en el lugar y personas que transitaban por la zona cubrieron sus restos con hojas mientras esperaban la llegada de las autoridades.

 Foto: Redes sociales
Franklin Urbina, de 15 años, murió carbonizado tras accidentarse en su motocicleta en Cortés
5 de 10

El cuerpo de la víctima quedó a un lado de la motocicleta, la cual quedó incendiada tras el accidente.

 Foto: Redes sociales
Franklin Urbina, de 15 años, murió carbonizado tras accidentarse en su motocicleta en Cortés
6 de 10

Se presume que la motocicleta en la que se transportaba el menor era de su propiedad, debido a que su madre, al llegar al lugar, repetía: "Te dije que no te compraras esa moto".

 Foto: Redes sociales
Franklin Urbina, de 15 años, murió carbonizado tras accidentarse en su motocicleta en Cortés
7 de 10

Miembros de la Policía Nacional llegaron a la zona y, al observar a la madre del menor afectada por la tragedia, procedieron a brindarle apoyo y controlar la situación.

 Foto: Redes sociales
Franklin Urbina, de 15 años, murió carbonizado tras accidentarse en su motocicleta en Cortés
8 de 10

El hecho ocurrió el domingo 28 de junio durante la noche. Tras el fuerte impacto, la motocicleta se incendió y las llamas alcanzaron al joven, provocándole la muerte en el lugar.

 Foto: Redes sociales
Franklin Urbina, de 15 años, murió carbonizado tras accidentarse en su motocicleta en Cortés
9 de 10

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió exactamente el accidente y si hubo un segundo vehículo involucrado. En el lugar también resultó gravemente herido otro joven, quien fue trasladado a un centro asistencial de San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
Franklin Urbina, de 15 años, murió carbonizado tras accidentarse en su motocicleta en Cortés
10 de 10

Elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron a la zona, realizaron el acordonamiento correspondiente y comenzaron con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos