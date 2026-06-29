Franklin Urbina, de 15 años, murió carbonizado tras accidentarse en su motocicleta en Cortés

Franklin Urbina era un menor de tan solo 15 años de edad, pero perdió la vida luego de sufrir un aparatoso accidente. Estos son los detalles.
Su madre, muy afectada por lo ocurrido, llegó al lugar de la tragedia y entre lágrimas gritaba: "Mi niño, no, le dije que no comprara esa moto".
El accidente ocurrió en la carretera CA-4, a la altura de Casa Quemada, en Cofradía, Cortés.
La escena fue desgarradora. El joven falleció en el lugar y personas que transitaban por la zona cubrieron sus restos con hojas mientras esperaban la llegada de las autoridades.
El cuerpo de la víctima quedó a un lado de la motocicleta, la cual quedó incendiada tras el accidente.
Se presume que la motocicleta en la que se transportaba el menor era de su propiedad, debido a que su madre, al llegar al lugar, repetía: "Te dije que no te compraras esa moto".
Miembros de la Policía Nacional llegaron a la zona y, al observar a la madre del menor afectada por la tragedia, procedieron a brindarle apoyo y controlar la situación.
El hecho ocurrió el domingo 28 de junio durante la noche. Tras el fuerte impacto, la motocicleta se incendió y las llamas alcanzaron al joven, provocándole la muerte en el lugar.
Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió exactamente el accidente y si hubo un segundo vehículo involucrado. En el lugar también resultó gravemente herido otro joven, quien fue trasladado a un centro asistencial de San Pedro Sula.
Elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron a la zona, realizaron el acordonamiento correspondiente y comenzaron con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo.