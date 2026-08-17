¿Qué se sabe del crimen de Dereck McNiel, el hijo de una reconocida abogada en Roatán?

El hijo de una reconocida abogada de Roatán, Islas de la Bahía, fue vilmente acribillado. Esto es lo que se sabe del crimen de Dereck McNiel.
De acuerdo con la información preliminar, el joven se conducía en su camioneta después de haber dejado a su hijo en la escuela.
Mientras transitaba por la zona, fue interceptado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.
Los atacantes habrían disparado en reiteradas ocasiones contra la camioneta y contra McNiel, quien resultó gravemente herido.
A pesar de las heridas, el joven logró salir del vehículo e intentó ponerse a salvo tras el ataque armado.
Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, McNiel se desplomó en la calzada y murió en el lugar.
El fallecido se desempeñó como secretario de los Juzgados de Paz de Islas de la Bahía, según la información conocida sobre su trayectoria.
Tras el crimen, elementos de seguridad y equipos de investigación se desplazaron hasta la escena para realizar las primeras pesquisas del caso.
Las autoridades buscan establecer la identidad de los responsables y determinar el posible móvil del ataque.
Hasta el momento no hay personas detenidas por el crimen, que ha generado consternación entre habitantes de Roatán y personas cercanas a la familia McNiel.