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¿Qué se sabe del crimen de Dereck McNiel, el hijo de una reconocida abogada en Roatán?

Dereck McNiel, hijo de la reconocida abogada Claudeth McNiel, fue asesinado a disparos la mañana de este lunes 17 de agosto en Roatán, Islas de la Bahía. Aquí los detalles que se saben del crirmen

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 10:34
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El hijo de una reconocida abogada de Roatán, Islas de la Bahía, fue vilmente acribillado. Esto es lo que se sabe del crimen de Dereck McNiel.

 Fotos: Cortesía redes sociales | captura de video
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De acuerdo con la información preliminar, el joven se conducía en su camioneta después de haber dejado a su hijo en la escuela.

 Foto: Captura de video
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Mientras transitaba por la zona, fue interceptado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

 Foto: Cortesía redes sociales
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Los atacantes habrían disparado en reiteradas ocasiones contra la camioneta y contra McNiel, quien resultó gravemente herido.

 Foto: Cortesía redes sociales
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A pesar de las heridas, el joven logró salir del vehículo e intentó ponerse a salvo tras el ataque armado.

 Foto: Captura de video
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Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, McNiel se desplomó en la calzada y murió en el lugar.

 Foto: Cortesía redes sociales
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El fallecido se desempeñó como secretario de los Juzgados de Paz de Islas de la Bahía, según la información conocida sobre su trayectoria.

 Foto: Cortesía redes sociales
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Tras el crimen, elementos de seguridad y equipos de investigación se desplazaron hasta la escena para realizar las primeras pesquisas del caso.

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Las autoridades buscan establecer la identidad de los responsables y determinar el posible móvil del ataque.

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Hasta el momento no hay personas detenidas por el crimen, que ha generado consternación entre habitantes de Roatán y personas cercanas a la familia McNiel.

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