Dos sismos se registraron en Honduras durante la noche del domingo

Tegucigalpa, Honduras.-Dos movimientos sísmicos fueron registrados durante la noche del domingo 16 de agosto en distintos puntos del territorio hondureño. El primer sismo ocurrió a las 11:01 de la noche, con una magnitud de 4.6, y fue localizado frente a las costas de Centroamérica. Posteriormente, a las 11:48 de la noche, se registró un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 3.3, con una profundidad de 5 kilómetros.

El segundo sismo fue localizado aproximadamente a 18 kilómetros al norte de Las Lajas, en el departamento de Comayagua. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas afectadas o daños materiales relacionados con estos movimientos telúricos, de acuerdo con los reportes de Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Sismos en la región

Los movimientos registrados en Honduras presentan una magnitud considerablemente menor en comparación con algunos de los terremotos que han sacudido recientemente otros países del continente y que han provocado víctimas, daños materiales y emergencias. En Venezuela, el pasado 24 de junio se registraron dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, eventos que provocaron afectaciones importantes en distintas zonas del país.