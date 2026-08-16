"Silencio de China en Honduras podría deberse a que analiza cómo acercarse al Gobierno"

<b>¿Puede ser dependencia comercial?</b><br />Por ejemplo, Colombia tuvo un déficit comercial en 2025 de casi 16 mil millones de dólares con China, incluso importamos más de China que de Estados Unidos. Se relaciona con las pequeñas y medianas empresas que ven en ese país precios más económicos. Se puede leer de cómo genera dependencia de las pyme a la cadena desde China, eso toca regular. No sé el caso Honduras, pero todo podría regularse con la trazabilidad de la cadena de suministro, acciones que normalmente implementan los países cuando hay conflictos arancelarios como el impuesto por Estados Unidos. Aunque es importante saber que los tomadores de decisión sepan cómo negocian los chinos.