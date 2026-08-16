"Silencio de China en Honduras podría deberse a que analiza cómo acercarse al Gobierno"

Tegucigalpa, Honduras.- China es pragmática. Aunque en Honduras asumió en enero de 2026 un gobierno de corte conservador y afín a Washington, eso no garantiza un giro diplomático que lleve al país a abandonar a Pekín y volver a abrazar a Taipéi.

Al menos así lo planteó Sebastián Castaño, gerente general de la Fundación Andrés Bello y experto en la influencia de China en Latinoamérica, quien explicó que los vínculos que el gigante asiático construye con otros países trascienden el plano estrictamente diplomático.

Para afianzarlos, la potencia asiática recurre a estrategias profundamente asociadas a su cultura milenaria: estudiar los intereses y la idiosincrasia de cada país, profundizar las relaciones comerciales, evitar inmiscuirse en asuntos domésticos y seducir mediante beneficios, explicó en una entrevista con EL HERALDO Plus.

La entrevista fue condensada y editada para mayor claridad. A continuación, sus respuestas:

En Honduras asumió un gobierno conservador en 2026, pero no significó romper relaciones con China, ¿a qué se podría atribuir?

Hay que entender que los vínculos no se limitan a relaciones diplomáticas. También influyen presiones geopolíticas y en el caso de Honduras y China pueden haber acuerdos en puntos sensibles. Las relaciones pueden estar determinar por otros factores, como beneficios y aranceles. No es que sea difícil retomar relaciones con Taiwán, importa saber qué intereses hay.

¿Podría ser también por temas de deuda?

Primero recordemos que China baila al son que le pongan. Con esto quiero decir que no es esa siempre la estrategia, sino la relación que el país receptor quiere construir. China trabaja con mucho conocimiento previo, que tiene que ver una filosofía milenaria, que sabe más de nosotros que lo que nosotros sabemos de ellos. Parte de esos principios están plasmadas en el libro El arte de la guerra (Sun Tzu) y los aplica con convicción. Si China sabe que hay corrupción, puede aprovechar. China sabe cómo operan como Estado.

Mencionaste temas comerciales, pero ¿qué pasa con el caso de Honduras que tiene una balanza comercial asimétrica con China?

La asimetría desdibuja de manera agresiva la autonomía de cada país. Frente a un país pequeño de Centroamérica con tantas vicisitudes estructurales y desigualdades, China se ve como un actor organizado; pero, como decimos los colombianos, para bailar vallenato se ocupan dos: China puede llegar con todo su arsenal, sus propuestas y sus ventajas, sin embargo, el país receptor puede decir que no; eso le falta a los países latinoamericanos. Aunque China quiera negociar acuerdos en temas sensibles, incluso con modelos Gobierno-Gobierno para debilitar trabas, si se robustece la capacidad institucional se puede negociar. La salida es hacerlo público, que no haya opacidad y con cláusulas específicas con sanciones frente a irregularidades.