Mario Pérez pide investigar legalidad de comercios chinos que operan en Honduras

La propuesta plantea una serie de acciones de inspección, control e investigación sobre estos establecimientos para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, aduaneras, migratorias y comerciales.

Tegucigalpa, Honduras. El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez , presentó una moción verbal en el Congreso Nacional para que varias instituciones del Estado investiguen la operación de negocios de origen chino en Honduras, al considerar que estarían afectando a emprendedores y comerciantes.

Entre los puntos expuestos, Pérez solicitó al Servicio de Administración de Rentas (SAR) investigar si estos negocios están legalmente inscritos para operar en el país y si cumplen con el pago de impuestos correspondientes.

Asimismo, pidió a la Administración Aduanera revisar si la importación de productos comercializados por estos establecimientos se realiza de forma legal y con el pago de los tributos de introducción exigidos por ley.

La moción también incluye un llamado al Banco Central de Honduras (BCH) para que supervise posibles fugas de divisas hacia China derivadas de estas operaciones comerciales. De igual forma, planteó que la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de las instancias de Industria y Comercio, vigile la calidad de los productos comercializados en estos negocios.

En materia migratoria, el congresista solicitó al Instituto Nacional de Migración investigar el estatus legal de los ciudadanos chinos que figuran como propietarios de estos establecimientos y verificar si cumplen con la normativa vigente.