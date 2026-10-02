Es falso que Manuel Zelaya murió el 2 de octubre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que el expresidente de Honduras (2006-2009), Manuel Zelaya Rosales, murió, luego de los problemas de salud que presentó durante septiembre de 2026. Sin embargo, al 2 de octubre de 2026 no existe información oficial que confirme el fallecimiento del exmandatario. Las búsquedas realizadas por EH Verifica tampoco encontraron comunicados de su familia, de su partido político o de otras fuentes oficiales que informen sobre su supuesta muerte. “MUERE MANUEL ZELAYA Afirman que el comandante habría muerto el día de hoy en Ciudad de México- México, se desconocen aún las causas”, dice la descripción de una publicación en Facebook, compartida más de 80 veces desde el 2 de octubre de 2026.

El expresidente, Manuel Zelaya Rosales, informó que el 2 de septiembre fue sometido a una intervención quirúrgica después de presentar una acumulación de líquido alrededor del corazón asociada a una pericarditis. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras el procedimiento, señaló que se encontraba fuera de peligro y que inicialmente tendría un período de recuperación de siete días. Zelaya explicó posteriormente que comenzó a sentir presión en el tórax y falta de aire, síntomas que motivaron una evaluación médica. Según su relato, inicialmente le realizaron un electrocardiograma que detectó una arritmia y posteriormente otros estudios que identificaron la acumulación de líquido. Después de la intervención fue dado de alta. El 7 de septiembre de 2026, el exmandatario viajó a México para continuar con estudios médicos especializados. Antes de salir de Honduras explicó que el objetivo era determinar las causas del problema que había provocado la emergencia y que el traslado respondía a recomendaciones de los médicos que lo atendieron. Días después, familiares informaron sobre su evolución. El 11 de septiembre, la expresidenta Xiomara Castro declaró que Zelaya se encontraba recuperándose, mientras que su hijo Héctor Zelaya señaló a EL HERALDO que estaba siguiendo las indicaciones de los médicos. En ese momento permanecía en Ciudad de México.

Nada lo prueba

EH Verifica realizó búsquedas en Google utilizando combinaciones de palabras clave como “Manuel Zelaya murió”, “Manuel Zelaya falleció”, “muerte Manuel Zelaya”, “fallecimiento Manuel Zelaya”, “Mel Zelaya murió” y “Manuel Zelaya muerte octubre 2026”. Los resultados no mostraron información de fuentes oficiales que confirme la versión difundida en redes sociales. También se revisaron resultados recientes en medios de comunicación hondureños y búsquedas dirigidas a publicaciones en redes sociales. No se encontró evidencia confiable que sustente que Zelaya haya fallecido. Del mismo modo, un rastreo a las cuentas de redes sociales de Zelaya (X) y el partido Libre (Facebook, X e Instagram) no localizó publicaciones que evidencien el supuesto fallecimiento. Lo que arrojó el rastreo fue una publicación del partido Libre en el que desmienten la muerte del exgobernante hondureño.