No hay registro de que Gerzon Velásquez dijera que todo el que proteste será encarcelado

“Todo aquel que proteste será encarcelado por terrorismo. Solo quieren dañar la imagen del gobierno”, dice literalmente el texto de la imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 28 de septiembre de 2026.

Sin embargo, es falso. No se encontraron registros públicos de que el funcionario haya pronunciado esas palabras. Además, las recientes reformas al Código Penal no establecen que manifestarse pacíficamente constituya un delito de terrorismo.

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, haber afirmado que toda persona que participe en protestas en Honduras será encarcelada por terrorismo.

El Congreso Nacional aprobó el 22 de septiembre de 2026 el Decreto 208-2026, denominado Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.

La legislación entró en vigencia el 28 de septiembre. Entre sus disposiciones contempla que las personas privadas de libertad identificadas como integrantes de esas estructuras sean recluidas en centros o módulos de máxima o alta seguridad.

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Por otra parte, el artículo 79 de la Constitución hondureña reconoce el derecho de las personas a reunirse pacíficamente y sin armas en manifestaciones públicas.

Por otra parte, en Honduras las protestas por el precio de los combustibles comenzaron a intensificarse el 28 de septiembre de 2026, cuando transportistas y otros manifestantes realizaron bloqueos en distintos puntos del Distrito Central y de Cortés.

Ese día entró en vigencia una nueva estructura de precios que elevó en Tegucigalpa el galón de gasolina superior a 153.17 lempiras, la regular a 135.26 lempiras y el diésel a 153.53 lempiras.

Las movilizaciones se registraron en sectores de Tegucigalpa y en municipios de Cortés como San Pedro Sula, Choloma y Villanueva. En la zona norte hubo bloqueos y quema de llantas, mientras transportistas reclamaron por el impacto del costo de los carburantes en sus operaciones.

Las manifestaciones continuaron durante los días siguientes. Uno de los principales focos se registró en Cofradía, Cortés, donde el 29 de septiembre pobladores bloquearon sectores de la carretera CA-4.

Durante la noche de ese día y la madrugada del 30 se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional durante las acciones para despejar la vía. También se reportaron quema de llantas, saqueos, personas detenidas y largas filas de vehículos.

El 1 de octubre las movilizaciones continuaron en Cortés. Transportistas bloquearon desde tempranas horas varios puntos de la carretera CA-5, en Dos Caminos, Villanueva, para exigir una reducción en el precio del diésel.

La Policía Nacional posteriormente retiró las barricadas y habilitó el tránsito, aunque el servicio de transporte público permaneció suspendido temporalmente en la zona.