Nasry Asfura no dijo que quienes protesten “se aburrirán” ni que el aumento de combustibles “va porque va”

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de Honduras, Nasry Asfura, una declaración en la que supuestamente afirma que quienes protesten “se aburrirán” y que el aumento de los combustibles “va porque va”.
Sin embargo, esto es falso. EH Verifica no encontró registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que respalden que Asfura haya pronunciado esas declaraciones.
Además, el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, confirmó a EH Verifica que el mandatario no expresó esas palabras.
“‘Que protesten, se van a aburrir’: Gobierno de Asfura sobre las manifestaciones. El aumento a los combustibles ‘va porque va’”, dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook compartida decenas de veces desde el 30 de septiembre de 2026.
La difusión de la publicación ocurre en medio de las protestas registradas en Honduras por el incremento en el precio de los combustibles.
Desde el 28 de septiembre de 2026 se registraron manifestaciones y bloqueos en distintos puntos del país, coincidiendo con la entrada en vigencia de una nueva estructura de precios. En Tegucigalpa, el galón de diésel pasó a costar 153.53 lempiras, la gasolina superior 153.17 lempiras y la regular 135.26 lempiras.
Las protestas se reportaron en sectores del Distrito Central y en diferentes puntos de Cortés, entre ellos San Pedro Sula, Choloma y Villanueva. Transportistas y otros manifestantes realizaron bloqueos en carreteras para expresar su rechazo al incremento de los carburantes.
En Cofradía, Cortés, las protestas continuaron el 29 de septiembre, cuando pobladores bloquearon varios sectores de la carretera CA-4 en rechazo al alza de los combustibles.
La Policía Nacional realizó un operativo para habilitar el paso en sectores como la colonia Lempira, Brisas del Sur y el desvío antes de llegar a Cofradía.
Durante la noche del 29 y la madrugada del 30 de septiembre se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales en la zona. EL HERALDO reportó disparos, quema de llantas, bloqueos, saqueos y personas detenidas durante los disturbios.
Las protestas continuaron el 1 de octubre. Transportistas bloquearon desde las primeras horas de la mañana varios puntos de la carretera CA-5, en el sector de Dos Caminos, Villanueva, Cortés, en rechazo al precio del diésel y por el impacto del costo de los combustibles en sus operaciones.
La Policía Nacional posteriormente despejó el lugar, aunque el servicio de transporte público permaneció suspendido en la zona.
No hay registro
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura” + “se van a aburrir de protestar” + “aumento de combustibles” + “Honduras” no permitió localizar entrevistas, videos, publicaciones en redes sociales ni declaraciones públicas que respalden la frase atribuida a Asfura.
La pesquisa se amplió mediante consultas textuales de la frase completa y de fragmentos de la supuesta declaración en otros motores de búsqueda y redes sociales. Tampoco se encontraron registros independientes que permitieran establecer que Asfura pronunció esas palabras.
Los resultados remiten únicamente a la publicación difundida en Facebook que contiene la afirmación objeto de esta verificación.
EH Verifica también revisó las cuentas oficiales del mandatario en Facebook, X e Instagram.
En las publicaciones disponibles en esas cuentas tampoco se localizaron videos, fotografías, comunicados o textos que documenten la supuesta declaración.
Una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales de la Presidencia de Honduras en X, Facebook, Instagram y TikTok tampoco encontró publicaciones que respalden la cita viral atribuida a Asfura.
En contacto con EH Verifica, el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, negó que el mandatario hondureño haya hecho esa afirmación.
“Es falso”, aclaró Ordóñez.
Por lo tanto, Nasry Asfura no dijo que quienes protesten “se aburrirán” ni que el aumento de combustibles “va porque va”.