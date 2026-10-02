Giro inesperado: Portugal toma increíble decisión con Cristiano Ronaldo tras "traicionarlos"

Cristiano Ronaldo se fue de la concentración de la Selección de Portugal por problemas con su entrenador y no se quedan de brazos cruzados. Se revela la nueva decisión.
La historia que mantiene en vilo a la selección de Portugal comenzó el pasado domingo en Oslo, donde la escuadra lusa se enfrentó a Noruega por la Liga de Naciones. Todas las miradas estaban puestas, como de costumbre, sobre Cristiano Ronaldo, aunque el desenlace terminó siendo inesperado.
Portugal se impuso 2-1, pero el delantero portugués no disputó ni un solo minuto. Jorge Jesus tenía previsto darle participación y Ronaldo incluso realizó el calentamiento, pero el técnico finalmente decidió mantenerlo en el banquillo durante todo el encuentro.
La decisión generó sorpresa, especialmente por el peso que Cristiano ha tenido durante años dentro de la selección portuguesa. Su suplencia durante los 90 minutos rápidamente se convirtió en uno de los principales temas alrededor del equipo nacional.
Tras el encuentro, Jorge Jesus explicó que las circunstancias del partido lo llevaron a modificar sus planes y negó que existiera algún conflicto personal con el atacante. Sin embargo, la situación ya había generado malestar y Ronaldo no escondió su inconformidad.
La tensión aumentó durante los días posteriores. Cristiano no se integró con normalidad a algunas sesiones de entrenamiento colectivo. Desde la Federación Portuguesa señalaron que el futbolista había realizado trabajo individual y que también existieron circunstancias relacionadas con las instalaciones utilizadas por el equipo.
Ante las especulaciones, Jorge Jesus volvió a referirse al asunto y negó que existiera una confrontación con Cristiano. El entrenador aseguró que había hablado directamente con el jugador y que este había dejado en sus manos la decisión sobre si debía jugar o no.
A pesar de esos mensajes públicos de tranquilidad, la situación continuaba generando dudas. En medio de ese escenario, Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, viajó hasta Copenhague para tratar personalmente de intervenir en el conflicto.
Sin embargo, el episodio tuvo un nuevo capítulo cuando Cristiano Ronaldo decidió abandonar la concentración antes del compromiso frente a Dinamarca. Tanto Jorge Jesus como Proença intentaron convencer al capitán portugués para que continuara junto al grupo, pero finalmente el delantero optó por marcharse.
Cristiano tomó un vuelo privado con destino a Madrid. Antes de abandonar la concentración dejó claro que en algún momento contaría lo ocurrido y ofrecería públicamente su versión de los hechos. Esa explicación, hasta ahora, todavía no se ha producido.
Portugal tuvo que afrontar el siguiente compromiso sin su capitán y respondió dentro de la cancha. La selección derrotó 4-2 a Dinamarca, con anotaciones de João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y João Félix.
El resultado, sin embargo, no puso fin a la controversia. Mientras los portugueses festejaban la victoria, la ausencia de Ronaldo continuaba ocupando buena parte de la conversación. Incluso se registraron en Portugal muestras de respaldo al delantero y cuestionamientos hacia Jorge Jesus y la Federación.
El entrenador portugués trató de cerrar el capítulo después del triunfo sobre Dinamarca. Jorge Jesus insistió en que el asunto debía quedar atrás y prefirió destacar el desempeño de sus jugadores y el resultado conseguido por el equipo.
Pero la historia todavía podría tener otro episodio. De acuerdo con la información conocida este viernes, la Federación Portuguesa estaría trabajando para acercar nuevamente a Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus. La intención es celebrar una reunión durante la próxima semana para intentar solucionar las diferencias surgidas durante la concentración.
El encuentro todavía no representa un regreso confirmado de Cristiano a la selección. El objetivo inicial sería recuperar el diálogo entre ambas partes y determinar si existe una fórmula que permita superar la situación que provocó la salida del delantero.
Además, existe un punto importante que mantiene abierta la historia: Cristiano Ronaldo no ha comunicado oficialmente su retiro de Portugal. Del mismo modo, su salida de esta concentración no significa que haya puesto punto final a su etapa internacional.
Por ahora, el futuro de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa continúa sin una definición oficial y la próxima reunión podría ser clave para conocer cuál será el siguiente capítulo.