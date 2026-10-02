Juez limita visitas de Halle Berry a su hijo tras denuncia de su exmarido

Estados Unidos.- Un juez dictó una orden de alejamiento temporal que limita las visitas de Halle Berry a su hijo Maceo, de 12 años, después de que su exmarido y padre del menor, Olivier Martínez, presentara una denuncia en su contra por supuestos abusos físicos. Martínez alegó que Berry agarró a Maceo del cuello y comenzó a estrangularlo mientras gritaba: "¡¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?!", según publica la revista People. El actor francés de origen español asegura en su demanda que en los últimos años se han producido varios episodios similares, así como "ataques físicos adicionales contra nuestro hijo, así como abuso verbal y emocional por parte del demandante hacia mí"

La orden de alejamiento estará vigente hasta que se celebre una nueva audiencia a finales de mes, en la que se decidirá si la medida se levanta o se convierte en permanente. Mientras esté en vigor, la actriz podrá visitar a Maceo los lunes, martes, sábados y domingos, entre las 10:00 y las 20:00 horas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En un comunicado enviado a medios estadounidenses, la abogada de Berry, Marina Beck, afirmó que la acusación de Martínez es "totalmente infundada y deliberadamente engañosa".

"Por suerte, Halle está acostumbrada a este tipo de conductas escandalosas por parte del señor Martínez y, aunque está profundamente entristecida, no permitirá que eso la disuada de luchar por los mejores intereses de Maceo y de darle el amor y apoyo que necesita", agregó la abogada en la nota. Por su parte, el abogado de Martínez, Patrick Baghdaserians, dijo que la "preocupación primordial" de su cliente "es la salud, el bienestar y la seguridad del menor, de ahí la acción que tomó en el tribunal al presentar la solicitud de orden de alejamiento por violencia doméstica". El actor francés también quiere que Berry "reciba la ayuda adecuada que necesita para abordar sus problemas y así poder mejorar, lo que a su vez ayudaría al menor de cara al futuro".

Disputa legal

Berry y Martínez estuvieron casados entre 2013 y 2015, pero su divorcio no se cerró hasta 2023, después de una disputa legal de ocho años. El proceso se resolvió con una decisión judicial que estableció que la actriz tendría que pagar 8,000 dólares al mes de manutención a su expareja, además del 4.3 % de cualquier ingreso que reciba por encima de los 2,000,000 de dólares.

Su trayectoria