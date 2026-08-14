Halle Berry cumple hoy 60 años y desafía los estereotipos en Hollywood

Estados Unidos.- Halle Berry cumple 60 años y llega a esta etapa de su vida sin intención de apartarse del cine. Para una industria que históricamente ha impuesto mayores barreras a las actrices conforme avanzan en edad, la actriz plantea una perspectiva distinta sobre la madurez y la continuidad profesional. La ganadora del Óscar por “Monster’s Ball” compagina su trabajo como actriz y productora con una labor de concienciación sobre la salud de las mujeres, especialmente en torno a la menopausia y la salud íntima. Durante su participación, a mediados de julio de 2026, en el pódcast “Making Space with Hoda Kotb”, Berry habló sobre las presiones sociales que enfrentan las mujeres al llegar a determinada edad.

“La gente me dice: ‘Pero si ya has hecho tanto. ¿No es hora de dejar todo esto, sentarte en algún sitio y simplemente estar en unas vacaciones permanentes?’”. Para la actriz, esa percepción forma parte de los estereotipos que deben cambiar. “Se espera que encontremos otra cosa que hacer, se espera que estemos en unas vacaciones permanentes como si la vida de alguna manera hubiera terminado, o como si ya no tuviéramos valor, o lo que tenemos que decir ya no fuera significativo”.

Un nuevo concepto de madurez

Halle Berry nació el 14 de agosto de 1966 en Cleveland, Ohio. Después de participar en concursos de belleza durante su juventud, orientó su carrera hacia la actuación y consiguió mayor reconocimiento con su participación en “Jungle Fever” (1991), dirigida por Spike Lee. A lo largo de más de tres décadas de carrera cinematográfica, la actriz ha participado en producciones de distintos géneros, desde películas de autor hasta grandes producciones de Hollywood. Entre sus trabajos destacan “Boomerang” (1992), “The Flintstones” (1994), “Introducing Dorothy Dandridge” (1999), “X-Men” (2000), “Monster’s Ball” (2001), “Die Another Day” (2002), “Gothika” (2003), “Cloud Atlas” (2012), “John Wick: Chapter 3 - Parabellum” (2019) y “Bruised” (2020).

En mayo de 2026, durante una conversación en el programa “TODAY” con Jenna Bush Hager y Sheinelle Jones, Berry habló sobre cómo percibe esta nueva etapa. “Me siento diferente de lo que pensaba que me sentiría a los 60”. La actriz también cuestionó las ideas tradicionales asociadas con la edad. “¿Qué son los 60? ¿Qué es la edad hoy en día? Es un sentimiento. Me siento más fuerte, más inteligente, más sabia, más yo misma, más en control. Soy la mejor versión de mí misma en este momento de mi vida, y estoy muy contenta de seguir aquí y con salud”. Berry también destacó la posibilidad de continuar trabajando y tomar sus propias decisiones. “Todavía puedo trabajar en el cine y la televisión y hacer las cosas que amo, contar historias que me importan... Todavía criar a mis hijos, a mi familia. Sigo estando viva en esto. No me he retirado hacia el atardecer. No me he caído. Sigo aquí haciéndolo bajo mis propios términos”.

Menopausia y salud femenina

Uno de los temas que Berry ha abordado de manera pública en los últimos años es la menopausia y la salud íntima femenina. En mayo de 2024, la actriz acudió al Congreso de Estados Unidos, en Washington, para respaldar una propuesta legislativa bipartidista relacionada con la investigación y la divulgación sobre la menopausia. Durante su intervención, Berry dijo: “¡Estoy en la menopausia, ¿vale?! Se tiene que eliminar la vergüenza de la menopausia. Tenemos que hablar sobre esta parte tan normal de nuestra vida que ocurre. Nuestros médicos ni siquiera pueden decirnos la palabra, y mucho menos guiarnos a través de este viaje”.

Su activismo también la llevó a invertir y colaborar con la compañía médica Nella, que desarrolla un rediseño del espéculo ginecológico con el objetivo de mejorar la experiencia de las pacientes durante las revisiones. Berry ha relacionado el temor a estos procedimientos con la prevención de problemas de salud. “Lo que fue asombroso para mí aprender es que el 72 % de las mujeres retrasan sus exámenes.... Hay tantos aspectos de tu salud de los que te estás perdiendo”. La actriz también ha insistido en la necesidad de hablar abiertamente sobre la menopausia y la atrofia vaginal. “Comencé a hablar sobre la menopausia y la atrofia vaginal hace cuatro años, y todo el mundo pensó que estaba loca... Pero está sucediendo. Es normal”.

Una carrera que continúa