Honduras requiere más de L28,200 millones para reparar y ampliar escuelas

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema educativo necesita una millonaria inversión para reparar, ampliar y equipar la infraestructura de los centros educativos públicos, según el Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa (Siplie). El diagnóstico evidencia la magnitud del rezago que enfrentan los establecimientos escolares que, de acuerdo a declaraciones recientes por parte de la ministra de Educación, Arely Argueta, son unos 3,714 centros que presentan daños y requieren una intervención inmediata. El cálculo de la plataforma de la Secretaría de Educación establece que la inversión requerida asciende los 28,208.8 millones de lempiras, recursos que deberían destinarse a diferentes componentes de la infraestructura escolar. La mayor parte de esa inversión debería concentrarse en la reparación de aulas que, según la plataforma, se necesitan alrededor de 13,564 millones, lo que equivale al 48.1% del monto total.

Se suma la construcción de nuevos espacios; el diagnóstico calcula que se requieren unos 8,573 millones para construir nuevas aulas, eso representa el 30.4% de la inversión necesaria. En reparaciones generales se necesitan unos 5,990 millones, mientras que para la adquisición de mobiliario se estiman más de 79 millones de lempiras. El diagnóstico por departamentos muestra que Comayagua encabeza el mapa de necesidades de inversión en infraestructura escolar, seguido por Olancho y Francisco Morazán. Los datos de Educación indican que los centros educativos están expuestos a distintos factores de vulnerabilidad, entre ellas a las amenazas naturales y sociales. La situación tiene mayor impacto en las zonas rurales, donde se concentra aproximadamente el 77% de los centros educativos del país. El deterioro de la infraestructura escolar no es un problema reciente, ha sido un desafío que persiste cada año. Según informes oficiales, antes de 2020, alrededor de siete de cada diez centros educativos presentaban algún tipo de deterioro. Posteriormente, a inicios de 2023, se identificaron más de 12,000 centros que requerían algún tipo de intervención urgente. Aunque el número de establecimientos identificados actualmente con daños que requieren atención inmediata es menor, el monto calculado para recuperar y ampliar la infraestructura revela que las necesidades acumuladas siguen siendo millonarias.

Inversión

Aunque la Secretaría de Educación contempla destinar recursos para intervenir los centros, el monto es muy bajo; de acuerdo al Plan de Inversión Pública de la institución, este año se destinaron 554,767,486 lempiras.