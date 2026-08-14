Productores de arroz garantizan la venta total de la cosecha a 545 lempiras por quintal

Tegucigalpa, Honduras.- Productores de arroz, representantes de la agroindustria y autoridades del Gobierno acordaron medidas para fortalecer la producción nacional, garantizar la comercialización y apoyar a los agricultores ante los retos climáticos. Como parte de los acuerdos alcanzados los productores contarán con un precio de garantía de 545 lempiras por quintal y la agroindustria se comprometió a comprar el 100% de la cosecha nacional. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2027, período durante el cual se busca brindar mayor certeza a los productores frente a los riesgos que enfrenta el sector, especialmente por las condiciones climáticas adversas. Moisés Molina, titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), destacó que uno de los principales compromisos alcanzados es garantizar la comercialización de la producción nacional.

"Ya tenemos concretado el compromiso de la agroindustria de comprar el 100% de la cosecha nacional, que es un punto de partida fundamental", afirmó. El presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Vidal Cerrato, informó que los productores de arroz podrán acceder a financiamiento y refinanciamiento con una tasa preferencial del 7%. Los créditos tendrán plazos de entre 9 y 12 meses para facilitar a los agricultores los recursos necesarios para desarrollar sus cultivos y atender las necesidades de cada ciclo productivo. El paquete de medidas también contempla la incorporación de un seguro agrícola para reducir el impacto económico que puedan provocar fenómenos climáticos sobre las cosechas. De acuerdo con lo anunciado, el Gobierno asumirá el 80% del costo del seguro, mientras que los productores deberán cubrir el 20% restante. La medida cobra relevancia ante las condiciones de sequía previstas para el país, que representan uno de los principales riesgos para la producción agrícola.

El sector industrial también anunció recursos adicionales para respaldar a los productores. Kamal Dieck, presidente de la Asociación de Molineros de Arroz de Honduras (ANAMH), informó que la agroindustria dispondrá de un fondo de entre 6 y 7 millones de lempiras. Estos recursos serán destinados a apoyar a los agricultores mediante la adquisición de semilla mejorada, fertilizantes y tecnología agrícola, con el propósito de elevar los rendimientos y mejorar las condiciones de producción. Las autoridades proyectan que las medidas acordadas permitirán incrementar la producción nacional entre 20% y 25%. La cosecha del año anterior rondó los 450,000 quintales, mientras que para el nuevo ciclo se estima alcanzar entre 500,000 y 700,000 quintales. Como parte del proceso de ordenamiento del sector arrocero, la SAG, a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), también trabaja en el levantamiento de un censo nacional de productores.