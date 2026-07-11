Honduras impulsa la producción de arroz con tecnología innovadora para elevar el rendimiento

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades fortalecen la producción nacional de arroz con la incorporación de la tecnología LRC (Limpio, Rinde y Calidad), una innovación impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que permitirá aumentar los rendimientos, mejorar la calidad del cultivo y fortalecer la competitividad del sector arrocero.
El importante avance es resultado de una alianza entre el gobierno de Honduras, a través de la SAG, los productores y la agroindustria, con el objetivo de incrementar la producción nacional y avanzar hacia una mayor seguridad alimentaria.
Como parte de la estrategia, el país desarrolla la primera siembra comercial con la tecnología LRC aplicada a la variedad FL Jaragua, un material de alto rendimiento desarrollado por el fitomejorador internacional que incorpora resistencia a tres moléculas herbicidas para el control del arroz rojo, uno de los principales desafíos que enfrenta el cultivo.
Moisés Abraham Molina, titular de la SAG, expresó: “estamos sentando las bases para transformar la producción de arroz en el país. La innovación, el trabajo conjunto con los productores y la agroindustria, y el acceso a semillas de alto rendimiento, son parte de la estrategia del Gobierno para reducir la dependencia de las importaciones y avanzar hacia una mayor producción nacional"
“La implementación de esta tecnología fue posible gracias a las gestiones realizadas con las autoridades de República Dominicana, lo que permitió la importación de 1,600 quintales de semilla certificada” destacó Molina.
Del total, 1,000 quintales corresponden a materiales con tecnología para el manejo del arroz rojo y 600 quintales a variedades tropicales destinadas a productores que no presentan esta problemática.
Federico Mejía, productor de arroz, expresó que “Las primeras siembras con esta tecnología ya se establecen en Comayagua, Otoro, Olancho y Atlántida, zonas estratégicas para la producción nacional de arroz”
Las autoridades destacan que estas variedades presentan un alto potencial de adaptación a las condiciones agroclimáticas del país y contribuirán a elevar la productividad del cultivo.
Mientras que la tecnología LRC ha demostrado en otros países rendimientos de entre 9 y 11 toneladas por hectárea. Además de ofrecer excelente calidad molinera y culinaria, generando beneficios tanto para los productores como para la industria.
En el país se registra una producción cercana a los 250 mil quintales de arroz, cifra que representa más de la mitad de la producción obtenida durante el año anterior.
Con el establecimiento de las nuevas siembras de primera, se proyecta superar la producción nacional alcanzada en el ciclo anterior, dijeron las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).