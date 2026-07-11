Honduras impulsa la producción de arroz con tecnología innovadora para elevar el rendimiento

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades fortalecen la producción nacional de arroz con la incorporación de la tecnología LRC (Limpio, Rinde y Calidad), una innovación impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que permitirá aumentar los rendimientos, mejorar la calidad del cultivo y fortalecer la competitividad del sector arrocero. El importante avance es resultado de una alianza entre el gobierno de Honduras, a través de la SAG, los productores y la agroindustria, con el objetivo de incrementar la producción nacional y avanzar hacia una mayor seguridad alimentaria.

Como parte de la estrategia, el país desarrolla la primera siembra comercial con la tecnología LRC aplicada a la variedad FL Jaragua, un material de alto rendimiento desarrollado por el fitomejorador internacional que incorpora resistencia a tres moléculas herbicidas para el control del arroz rojo, uno de los principales desafíos que enfrenta el cultivo. Moisés Abraham Molina, titular de la SAG, expresó: “estamos sentando las bases para transformar la producción de arroz en el país. La innovación, el trabajo conjunto con los productores y la agroindustria, y el acceso a semillas de alto rendimiento, son parte de la estrategia del Gobierno para reducir la dependencia de las importaciones y avanzar hacia una mayor producción nacional" “La implementación de esta tecnología fue posible gracias a las gestiones realizadas con las autoridades de República Dominicana, lo que permitió la importación de 1,600 quintales de semilla certificada” destacó Molina.

Del total, 1,000 quintales corresponden a materiales con tecnología para el manejo del arroz rojo y 600 quintales a variedades tropicales destinadas a productores que no presentan esta problemática. Federico Mejía, productor de arroz, expresó que “Las primeras siembras con esta tecnología ya se establecen en Comayagua, Otoro, Olancho y Atlántida, zonas estratégicas para la producción nacional de arroz” Las autoridades destacan que estas variedades presentan un alto potencial de adaptación a las condiciones agroclimáticas del país y contribuirán a elevar la productividad del cultivo.