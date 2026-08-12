La sequía agrava el riesgo de inseguridad alimentaria

Los efectos de la sequía se sienten con fuerza en al menos 75 municipios de Honduras, declarados por las autoridades en alerta amarilla, una condición que refleja un riesgo significativo para la disponibilidad de agua y que puede traducirse en afectaciones para el consumo humano, la agricultura y la ganadería, así como en pérdidas de cultivos si persiste la falta de lluvias.

Otros 49 municipios permanecen bajo alerta verde, lo que obliga a mantener la vigilancia sobre las lluvias, las temperaturas y la disponibilidad de agua, así como sobre las posibles afectaciones a los cultivos y la producción ganadera.

Las autoridades recomiendan adoptar medidas de ahorro y administración del agua y prepararse ante eventuales pérdidas en el sector agrícola. El impacto de la sequía trasciende la disponibilidad de agua y amenaza con profundizar la inseguridad alimentaria de miles de familias.

La pérdida o reducción de las cosechas de granos básicos, sumada al encarecimiento de los costos de producción agrícola, reduce la capacidad de las familias para garantizar una alimentación suficiente y adecuada y golpea con mayor fuerza a quienes ya viven en condiciones de pobreza.

En Honduras, alrededor de 6.4 millones de personas viven en condiciones de pobreza. De acuerdo con la UNAH, una parte importante de esta población enfrenta ya dificultades para acceder a los alimentos, una situación que puede agravarse ante la pérdida de cosechas, la escasez de agua y el incremento de los precios de los productos de la canasta básica.

Frente a este escenario, vale reconocer que las actuales autoridades han comenzado a adoptar medidas para atender a las zonas más afectadas.

Sin embargo, la magnitud del problema demanda políticas públicas integrales que no se limiten a responder a la emergencia, sino que permitan proteger la producción de alimentos, garantizar el acceso al agua y fortalecer la capacidad de las familias para enfrentar nuevos períodos de sequía. Las acciones, advierten desde el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UNAH, deben comenzar ahora.