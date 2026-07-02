El 16% de los centros educativos necesitan reparación inmediata en su infraestructura

Tegucigalpa, Honduras.- La ministra de Educación, Arely Argueta, dio a conocer que la institución identificó un total de 3,714 centros educativos a nivel nacional que requieren intervenciones inmediatas en su infraestructura. La cifra representa el 16.4% de los 22,581 centros escolares que tiene el sistema educativo público a nivel nacional, según datos del Sistema Integrado de Información Educativa (Siie). Eso indica que, por cada seis escuelas y colegios que hay en el territorio hondureño, al menos uno necesita reparaciones urgentes.

La funcionaria explicó que la identificación de los centros se debe a la demanda de diversos sectores, especialmente de municipios en el interior del país, donde alcaldes solicitan la rehabilitación de centros escolares que aún presentan daños ocasionados por fenómenos naturales. Los centros que se encuentran en las zonas rurales del país representan el 86% de todos los establecimientos educativos a nivel nacional, por lo que la mayoría de los que necesitan reparación se encuentran en el interior del país. Argueta indicó que ya se comenzó a intervenir en varios de esos centros que urgen de reparaciones. "Se ha hecho una focalización de los centros educativos que requieren reparación y ya hemos comenzado a intervenir algunos de ellos", expresó. Los trabajos de reparación y remodelación se desarrollan mediante el apoyo económico de los cooperantes y recursos nacionales, así como con el respaldo de gobiernos municipales. "Hemos hecho buenas alianzas con los cooperantes nacionales e internacionales y ya comenzamos a reparar algunos de los centros que requieren intervención", dijo Argueta.