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Terremoto en Colombia: suben a 185,016 los damnificados y bajan a 143 los desaparecidos

La cifra oficial de fallecidos bajó a 289 tras la depuración de registros. Además, 26,945 viviendas fueron destruidas y 127,557 resultaron averiadas

  • Actualizado: 16 de agosto de 2026 a las 08:53
Terremoto en Colombia: suben a 185,016 los damnificados y bajan a 143 los desaparecidos

Chocó y Valle del Cauca entre las zonas más afectadas por terremoto en Colombia.

 Foto: EFE

Bogotá, Colombia.- El número de personas damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes aumentó hasta 185,016, mientras que el de desaparecidos se redujo a 143, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado este domingo.

El nuevo informe contabilizó además 289 personas fallecidas, cinco menos que en el reporte de ayer, algo que la entidad justificó con que "se están cotejando los reportes iniciales, mayormente verbales, con los registros oficiales de Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro para evitar duplicados".

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La UNGRD explicó que el "aumento considerable en las cifras (de damnificados) está asociado al reporte de la Alcaldía de Pereira", capital del departamento de Risaralda, y una de las ciudades más afectadas por el terremoto.

En total, 120.238 familias aparecen como damnificadas en 450 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

La cifra de viviendas averiadas aumentó hasta 127.557, mientras que las destruidas se elevaron a 26.945, y se mantienen 66 edificios colapsados, 285 centros de salud afectados, 2.838 centros educativos y 3.782 centros comunitarios dañados.

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y afectó principalmente a esta región y a los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

El balance también registra 510 animales rescatados y 822 afectados por el sismo.

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Redacción web
Agencia EFE

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