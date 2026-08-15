Andy Najar no perdona y anota gol de cabeza al Inter Miami de Lionel Messi

El catracho cuenta con la confianza de Brian Joseph Callaghan y partió en el 11 titular ante las Garzas comandadas por el capitán argentino, quien esta noche también regresó a la titularidad del equipo a días del lamentable fallecimiento de su padre.

Nashville, Estados Unidos.- El hondureño Andy Najar sigue demostrando su buen nivel en la MLS y este sábado 15 de agosto se destapó con su primer gol de la temporada, nada más y nada menos que ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Pese a contar con su máxima figura, el Inter Miami sufrió el primer golpe de la noche. En una enorme jugada por parte del Nashville: Saad mandó un enorme centro al área chica y ahí apareció desde atrás el catracho para superar a la defensa.

Andy Najar no erró y cerró la acción con un certero cabezazo que se coló en la meta de Ríos-Novo. El tanto llegó en el minuto 17 del partido para darle la ventaja al Nashville ante las Garzas en el Geodis Park.

Este es el primer tanto del catracho en la temporada, donde también acumula 3 asistencias. Cabe destacar que el hondureño es uno de los habituales en el esquema de Callaghan y tras el Mundial estuvo en el equipo de las mejores figuras de la MLS para el Juego de las Estrellas.

El Nashville es líder de la Conferencia Este con 43 puntos, por lo que, de mantenerse el triunfo ante Inter Miami, ampliará su ventaja en la cima. La segunda plaza la ocupa el equipo del argentino con 38 puntos tras 19 jornadas.