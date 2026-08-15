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Anne Hathaway firma la temporada más prolífica de su carrera

Ni Hollywood logra encasillarla, cinco estrenos en 2026 confirman que Hathaway sigue reinventando su propio oficio

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 09:34
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Estrella del pop, ejecutiva que desafía a Runway o reina de Ítaca, Anne Hathaway ha convertido 2026 en un ejercicio de amplitud interpretativa que ninguna colega logra igualar en volumen.

 Foto: Shutterstock
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Cinco largometrajes de géneros irreconciliables entre sí conforman una cosecha sin precedentes, la más prolífica de cuantas ha reunido un mismo intérprete en un solo calendario.

 Foto: EFE
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La temporada arrancó con Mother Mary, un drama psicológico de sello A24 en el que Hathaway encarna a una estrella del pop atrapada entre el regreso triunfal y el colapso emocional. La crítica celebró su entrega pese al tibio recibimiento comercial del filme, disonancia que anticipó la versatilidad por venir.

 Foto: A24
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Mayo trajo el acontecimiento más esperado por toda una generación de cinéfilos: el regreso de Andy Sachs en “El diablo viste a la moda 2”.

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20 años después de que aquella asistente abrumada conquistara Hollywood, Hathaway retomó el papel junto a Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, y la secuela rebasó los 690 millones de dólares en taquilla mundial, sepultando el temor de un agotamiento nostálgico.

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Julio, en cambio, perteneció a la epopeya de Christopher Nolan.

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En “La odisea” —su tercera colaboración con el cineasta tras “El caballero oscuro: la leyenda renace” e “Interestelar”—, Hathaway encarna a Penélope, la reina que resiste el asedio de los pretendientes mientras aguarda el retorno de Odiseo.

 Foto: Cortesía redes sociales
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La cinta ya es la más taquillera en la carrera de Nolan, superando los 1,000 millones de dólares a nivel global.

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Aún restan dos estrenos de naturaleza opuesta, The End of Oak Street, fábula de supervivencia con dinosaurios junto a Ewan McGregor, y Verity, adaptación del thriller de Colleen Hoover.

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Entre tanto, aunque “El diario de la princesa 3” sigue gestándose sin fecha, Hathaway insiste en que la espera valdrá la pena, pues esta será, por fin, la versión definitiva de una Mia Thermopolis ya coronada reina de Genovia.

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Debutó en la gran pantalla en 2001 con “El diario de la princesa”, su primer protagónico y su lanzamiento como nueva imagen juvenil de Disney.

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Familia, su proyecto más especial: Anne Hathaway está casada desde 2012 con el actor y productor Adam Shulman, con quien tiene dos hijos y espera un tercero.

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