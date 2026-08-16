Concierto recauda casi 2 millones de dólares para damnificados del terremoto en Colombia

Un concierto con más de 25 artistas y una jornada de donaciones recaudaron este sábado en Medellín 6,000 millones de pesos (unos 1,9 millones de dólares) y 31 toneladas de alimentos y productos de aseo para los damnificados por el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, informó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.