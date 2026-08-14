Expropiación de 12 predios destraba construcción del libramiento al sur: ¿Cuánto recibirán los dueños?

Tegucigalpa, Honduras.- La expropiación por utilidad pública para reactivar la construcción de la carretera de libramiento al suur, en el Distrito Central, ya fue publicada en el diario oficial La Gaceta. Con la medida oficializada, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) tomará posesión de un total de 12 predios en un tramo que abarca cuatro kilómetros. Un severo retraso acumula el Libramiento a la salida al sur. Actualmente, se estima que apenas hay un avance físico del 20 %, cuando la meta para esta etapa contemplaba un avance del 50 %. “No ha avanzado un 50 % hasta este momento porque no tenemos área donde construir”, explicó el titular de la SIT, Aníbal Ehrler, en una entrevista para el noticiero Hoy Mismo, de TSi.

Argumentó que “el problema real es que se aprobó un inicio de obra sin haber obtenido la tierra para construirla, al menos en un 70 %”. El proyecto busca aliviar el tráfico de unos 45,000 vehículos diarios y beneficiar a 350,000 capitalinos, muchos de los cuales quedan estancados durante varias horas en el congestionamiento vial. “Se aprobó un decreto de expropiación que va dirigido a lograr la celeridad de la adquisición de los terrenos en más o menos cuatro kilómetros de todo el proyecto, que van a ser puntualizados en 12 casos”, explicó el ministro en TSi. La medida impacta entre 12 y 18 casos a lo largo de los 8.6 kilómetros de carretera a cuatro carriles. La SIT confirmó que en los predios involucrados no hay viviendas habitadas. Sobre los predios, se conoció que seis de ellos tienen propietarios que no han podido ser localizados, cuatro presentan problemas de herencia y dos mantienen desacuerdos financieros. “Hay algunos que le están cobrando al Estado el valor de la tierra a niveles de urbanizada”, detalló Ehrler.