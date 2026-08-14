¡Ya salió el peine con el proyecto vial de la salida al sur!

NUNCA. Reaparece Johel Zelaya y jura por su líder Carlón, que los corruptos se lo tronaron del MP, porque nunca se dejó corromper. Ja...je...ji...jo...ju...

CARLÓN. A propósito ¿y Carlón? No se ha vuelto a saber nada del ilustre, solo que está o estuvo enfermo, y que se la dio para México. ¿Y el narcovídeo?

REFORMAS. El de los chocoyos anuncia que la próxima semana le entran al primer paquete de reformas electorales, y que ya invitaron a distintos sectores a presentar sus propuestas, entre los que destacan Cespad, CNA, grupos afrodescendientes y mujeres políticas.

MESAS. La “people” pide a gritos la reforma de la ciudadanización de las mesas electorales -JRV- y acabar por fin con la “elección” de diputados (as) en la contada.

BRAVA. Pregunten cuántos diputados (as) hay en el actual Congreso -y en los anteriores- que ni remotamente salieron en sus departamentos y los metieron a la brava en la contada. ¿Verdad...?

MODUS. También deberían eliminar la deuda política, y buscar otra vía de apoyo a los partidos, porque hay personajes -como aquel que dijimos- que han convertido en un modus vivendi y en modus operandi lanzarse cada cuatro años por todo el billete que se echan en cada elección.

VÍA. Hombre, hace cuántos años se viene hablando del conector La Cañada-El Tizatillo, para acabar con el desmadre vial en la salida hacia al sur y, hoy que la SIT anuncia la expropiación del derecho de vía para poder terminar la obra, sale Umaña diciendo que le quieren expropiar las tierras a los “pueblos ancestrales”.

SOLO. Por eso el país no avanza, por políticos que hablan solo por hablar, y el progreso les importa un pepino. Lo mismito pasa con los intelectuales de cafetín que se quedaron frisados en la Guerra Fría, todo el tiempo a favor de los que están en contra, y en contra de los que están a favor.

NADA. La SIT y la Alcaldía, en tiempos de Libre, montaron al menos tres actos oficiales para anunciar, con bombos y fanfarrias, el inicio del tal conector y nunca hicieron nada.

LOBO. Al menos la excusa de Libre fue que nunca pudo negociar los derechos de vía del mentado proyecto y, hoy que se toma una medida para terminar la obra -amparada en Ley- salen sus acólitos con el cuento de “allí viene el lobo”.

VIVIR. Deberían irse a vivir, aunque sea una semanita en la salida hacia al sur, para que vivan, en carne propia, el calvario que padecen los miles de capitalinos que se trasladaron a vivir a esa zona.