  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

La más joven de Miss Honduras: entre cámaras, diplomas y corona, así es Luciana Núñez

Luciana Núñez quiere llevar a Honduras a un top dentro del Miss Universo 2026. Conozca a Miss Tegucigalpa, la concursante más joven de este certamen

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 11:17
La más joven de Miss Honduras: entre cámaras, diplomas y corona, así es Luciana Núñez
1 de 10

Luci Núñez nació el 12 de diciembre de 2007 en Tegucigalpa, Honduras, y creció en un hogar bilingüe y multicultural que contribuyó a desarrollar en ella una visión amplia del mundo. Conozca más de Miss Tegucigalpa.

 Fotos: Cortesía Instagram @luciana_mnunez
La más joven de Miss Honduras: entre cámaras, diplomas y corona, así es Luciana Núñez
2 de 10

Desde pequeña fue formada bajo valores como la integridad, el respeto, la disciplina y la importancia de la familia, principios que, según ha mencionado, continúan siendo parte fundamental de su vida.

 Foto: Cortesía Instagram @luciana_mnunez
La más joven de Miss Honduras: entre cámaras, diplomas y corona, así es Luciana Núñez
3 de 10

Núñez se graduó con honores de Discovery School, destacándose por su desempeño académico y por su participación en actividades deportivas, artísticas y de liderazgo.

 Foto: Cortesía Instagram @luciana_mnunez
La más joven de Miss Honduras: entre cámaras, diplomas y corona, así es Luciana Núñez
4 de 10

Durante seis años formó parte del programa Model United Nations (MUN), experiencia con la que fortaleció sus conocimientos y habilidades en diplomacia, negociación y oratoria.

 Foto: Cortesía Instagram @luciana_mnunez
La más joven de Miss Honduras: entre cámaras, diplomas y corona, así es Luciana Núñez
5 de 10

Su desempeño en MUN le permitió representar a su institución en conferencias nacionales e internacionales. En 2026 obtuvo el Premio a la Diplomacia durante la AST MUN II Conference.

 Foto: Cortesía Instagram @luciana_mnunez
La más joven de Miss Honduras: entre cámaras, diplomas y corona, así es Luciana Núñez
6 de 10

Además de su formación académica, Luciana ha incursionado en el modelaje, preparándose con THE ACADEMY by MV, como parte de su desarrollo personal y artístico.

 Foto: Cortesía Instagram @luciana_mnunez
La más joven de Miss Honduras: entre cámaras, diplomas y corona, así es Luciana Núñez
7 de 10

Su trayectoria también incluye experiencias de voluntariado junto a TECHO, iniciativa que le permitió involucrarse en actividades relacionadas con el servicio comunitario, el liderazgo y la empatía.

 Foto: Cortesía Instagram @luciana_mnunez
La más joven de Miss Honduras: entre cámaras, diplomas y corona, así es Luciana Núñez
8 de 10

La fotografía ocupa otro lugar importante en su vida. Desde hace seis años cultiva esta disciplina, que utiliza como una forma de expresar su creatividad y contar historias a través de imágenes.

 Foto: Cortesía Instagram @luciana_mnunez
La más joven de Miss Honduras: entre cámaras, diplomas y corona, así es Luciana Núñez
9 de 10

En 2026 recibió el Premio Presidencial por Logros Académicos, un reconocimiento otorgado por el Gobierno de Estados Unidos a estudiantes por su desempeño y logros académicos.

 Foto: Cortesía Instagram @luciana_mnunez
La más joven de Miss Honduras: entre cámaras, diplomas y corona, así es Luciana Núñez
10 de 10

Ahora, como Miss Tegucigalpa, Luci continúa preparándose para asumir nuevos retos y representar a la capital hondureña y al país, respaldada por una trayectoria que combina excelencia académica, liderazgo, formación artística, servicio comunitario y pasión por la fotografía.

 Foto: Cortesía Instagram @luciana_mnunez
Cargar más fotos