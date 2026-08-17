La más joven de Miss Honduras: entre cámaras, diplomas y corona, así es Luciana Núñez

Luci Núñez nació el 12 de diciembre de 2007 en Tegucigalpa, Honduras, y creció en un hogar bilingüe y multicultural que contribuyó a desarrollar en ella una visión amplia del mundo. Conozca más de Miss Tegucigalpa.
Desde pequeña fue formada bajo valores como la integridad, el respeto, la disciplina y la importancia de la familia, principios que, según ha mencionado, continúan siendo parte fundamental de su vida.
Núñez se graduó con honores de Discovery School, destacándose por su desempeño académico y por su participación en actividades deportivas, artísticas y de liderazgo.
Durante seis años formó parte del programa Model United Nations (MUN), experiencia con la que fortaleció sus conocimientos y habilidades en diplomacia, negociación y oratoria.
Su desempeño en MUN le permitió representar a su institución en conferencias nacionales e internacionales. En 2026 obtuvo el Premio a la Diplomacia durante la AST MUN II Conference.
Además de su formación académica, Luciana ha incursionado en el modelaje, preparándose con THE ACADEMY by MV, como parte de su desarrollo personal y artístico.
Su trayectoria también incluye experiencias de voluntariado junto a TECHO, iniciativa que le permitió involucrarse en actividades relacionadas con el servicio comunitario, el liderazgo y la empatía.
La fotografía ocupa otro lugar importante en su vida. Desde hace seis años cultiva esta disciplina, que utiliza como una forma de expresar su creatividad y contar historias a través de imágenes.
En 2026 recibió el Premio Presidencial por Logros Académicos, un reconocimiento otorgado por el Gobierno de Estados Unidos a estudiantes por su desempeño y logros académicos.
Ahora, como Miss Tegucigalpa, Luci continúa preparándose para asumir nuevos retos y representar a la capital hondureña y al país, respaldada por una trayectoria que combina excelencia académica, liderazgo, formación artística, servicio comunitario y pasión por la fotografía.