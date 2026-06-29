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¿De cuánto es el superávit de Cuenta Única de Tesorería de Honduras 2026?

El nivel de excedentes de la administración central llegó al 23.1% a finales del sexto mes de este año. La propensión de que los ingresos son mayores a los gastos se mantiene

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 18:12
¿De cuánto es el superávit de Cuenta Única de Tesorería de Honduras 2026?

Cuando los ingresos superan a los egresos, la diferencia entre ambos montos constituye un superávit, situación que viene registrando la Secretaría de Finanzas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La administración central mantiene la propensión de excedentes al cierre del sexto mes de 2026.

De 32,765.6 millones de lempiras fue el superávit que sumó la Cuenta Única de Tesorería (CUT) equivalente al 23.1%, constató EL HERALDO en cifras divulgadas por la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin).

Los ingresos alcanzaron 174,617.6 millones de lempiras, mientras que los gastos fueron de 141,852 millones de lempiras.

Un déficit de 2,479.2 millones de lempiras se registró en la CUT durante el primer trimestre de 2026, sin embargo, se recuperó y volvió a reportar excedentes.

Finanzas tuvo un superávit del 9.13%, es decir 26,063.8 millones de lempiras al cierre de 2025.

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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