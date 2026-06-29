¿De cuánto es el superávit de Cuenta Única de Tesorería de Honduras 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- La administración central mantiene la propensión de excedentes al cierre del sexto mes de 2026.
De 32,765.6 millones de lempiras fue el superávit que sumó la Cuenta Única de Tesorería (CUT) equivalente al 23.1%, constató EL HERALDO en cifras divulgadas por la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin).
Los ingresos alcanzaron 174,617.6 millones de lempiras, mientras que los gastos fueron de 141,852 millones de lempiras.
Un déficit de 2,479.2 millones de lempiras se registró en la CUT durante el primer trimestre de 2026, sin embargo, se recuperó y volvió a reportar excedentes.
Finanzas tuvo un superávit del 9.13%, es decir 26,063.8 millones de lempiras al cierre de 2025.