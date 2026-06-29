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Fichajes: Motagua lo descarta en plena pretemporada, Olimpia lo envía a préstamo y futuro de Quioto

Eduardo Espinel no cuenta con el jugador y el Olimpia lo envía a préstamo. Llegó a Motagua hace unos días, pero ya fue descartado y Quioto sigue en Honduras

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 16:02
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Eduardo Espinel no cuenta con el jugador y el Olimpia lo envía a préstamo. Llegó a Motagua hace unos días, pero ya fue descartado y Quioto sigue en Honduras
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David Flow: El tiktokers ha sido confirmado como el nuevo delantero del Platense según confirmó el presidente del Platense, Cristhian Andrés.
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César Romero: El mediocampista que salió del Real España ha sido oficializado como nuevo jugador de Potros de Olancho FC.
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Moisés Antúnez: Delantero que viene de jugar del Municipal de San Esteban de la Liga Mayor olanchana.
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Cristian Cálix: Tras salir del Olancho FC; el mediocampista está negociando para vincularse al Estrella Roja de Danlí, El Paraíso, nuevo inquilino
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Juanfran García: Fue anunciado como nuevo entrenador del Independiente de Siguatepeque, nuevo equipo de la primera división. Viene del fútbol español
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Juan Carlos Gómez Díaz: Es el nuevo asistente del español Juanfran García en el Independiente de Siguatepeque.
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Roger Sanders: Tras salir de Potros y no llegar a un acuerdo con Real España es nuevo jugador del Génesis FC.
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Axel Alvarado: El extremo por izquierda deja Marathón donde no tuvo participación y regresa para unirse al CD Choloma.
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Yairo Moreno: El delantero colombiano llegó el fin de semana y se integró al Club Marathón como el fichaje bomba del mercado
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Jafeth Núñez: El mediocampista de contención ha sido enviado por el Olimpia para unirse a préstamo con CD Choloma que dirige Héctor Vargas.
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Edson Samms: El delantero panameño llegó al país para unirse al Club Palestino, nueva franquicia de la Liga de Ascenso que jugará en Choloma.
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Marcelo Santos: El defensor central que fue líder y capitán del Motagua ha sido anunciado como nuevo fichaje de Lobos UPNFM.
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Carlos "Zapatilla" Mejía: El habilidoso extremo que dejó el Motagua ha sido anunciado como nuevo fichaje de Lobos UPNFM.
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Maylor Núñez: El lateral hondureño que dejó el Marathón está estudiando una oferta de Lobos UPNFM, además de tener una propuesta del CD Choloma.
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Gustavo Gómez de Souza : El brasileño no pasó la prueba con el Motagua y se tuvo que regresar a Estados Unidos a seguir jugando en ligas burocráticas.
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Jerry Bengtson: El delantero ha enviado propuesta económica a tres equipos que buscaron sus servicios, de no recibir la respuesta, optaría por colgar los botines.
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