Alarma por Messi en el Mundial 2026: Brujo que "amarró" a Kane advierte previo a Argentina-Cabo Verde

Famoso brujo que se ha viralizado en el Mundial 2026 enciende las alarmas. Advierte a Messi previo al Argentina vs Cabo Verde.
La antesala del enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tuvo un inesperado protagonista que volvió a llamar la atención.
Se trata de Nana Kwaku Bonsam, el controvertido brujo de Ghana que semanas atrás ganó notoriedad por asegurar que había lanzado un hechizo contra Harry Kane. Ahora, el chamán volvió a generar polémica al anticipar la eliminación de la selección argentina.
Según Bonsam, el equipo dirigido por Lionel Scaloni no conseguirá superar la ronda y será Cabo Verde quien consiga el boleto a los octavos de final. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y marcará el primer duelo oficial entre ambas selecciones, lo que ha incrementado la expectativa.
"Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final", afirmó Bonsam en declaraciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales y fueron replicadas por distintos medios internacionales. Aunque no explicó los motivos de su pronóstico, insistió en que el conjunto africano dará uno de los grandes batacazos del torneo.
No es la primera ocasión en que el brujo acapara titulares durante esta Copa del Mundo. Antes del partido entre Inglaterra y Ghana por la segunda fecha del Grupo L, aseguró que estaba realizando un trabajo espiritual para impedir que Harry Kane pudiera marcar.
Aquel compromiso terminó igualado sin goles y dejó un dato que reforzó la fama del chamán: fue el único encuentro del Mundial en el que el delantero inglés se quedó sin anotar. Esa coincidencia provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos aficionados recordaron las palabras de Bonsam.
Después de ese empate, el propio brujo reapareció para atribuirse el resultado. "¡Soy el brujo más poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol en el próximo partido de Inglaterra. Kane no es mi enemigo, tengo un bebé al que pronto nombraré en honor a Harry", manifestó.
La historia continuó días después. En el siguiente compromiso de Inglaterra, Kane volvió a celebrar un gol durante el triunfo 2-0 sobre Panamá, situación que numerosos seguidores relacionaron, entre supersticiones y bromas, con las declaraciones del chamán.
Ahora, el nuevo blanco de Bonsam es Argentina, vigente campeona del mundo y una de las principales favoritas para conquistar nuevamente el título. Aunque la Albiceleste parte como favorita por su historia y la calidad de su plantel, las palabras del brujo han añadido un ingrediente extra a la previa del compromiso.
Enfrente estará una selección de Cabo Verde que se ha convertido en una de las grandes sorpresas del Mundial. El combinado africano intentará seguir escribiendo páginas históricas eliminando a una de las potencias tradicionales del fútbol internacional.
Los antecedentes también favorecen ampliamente al conjunto sudamericano. Antes de este cruce, Argentina había disputado siete partidos frente a selecciones africanas en la historia de los Mundiales.
De esos siete encuentros, la Albiceleste ganó seis: cinco frente a Nigeria y uno contra Costa de Marfil. La única caída se produjo en el Mundial de Italia 1990, cuando Camerún dio la sorpresa en el partido inaugural gracias al histórico tanto de François Omam-Biyik ante el equipo dirigido por Carlos Bilardo.
El duelo frente a Cabo Verde también representará un hecho inédito, ya que será la primera vez que Argentina enfrente a una selección africana en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.
Mientras la Albiceleste buscará confirmar su favoritismo y seguir soñando con el bicampeonato, Cabo Verde intentará hacer realidad la llamativa predicción de Nana Kwaku Bonsam y protagonizar una de las mayores sorpresas del certamen.
Como si fuera poco, el brujo también aseguró días atrás que la selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, será la encargada de levantar el trofeo del Mundial 2026.