Instalan las 24 vigas del puente Germania; obra avanza un 60%

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania registra un avance del 60%, según informó Daniel Sansur, encargado de la obra que permitirá aliviar el tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa.

El proyecto forma parte de las intervenciones viales estratégicas que buscan mejorar la circulación vehicular en una de las salidas más importantes de la ciudad, donde diariamente se reporta alta carga vehicular.

Sansur, explicó el estado actual de los trabajos. “Ya tenemos todas las vigas puestas”, al referirse al avance estructural de la ampliación del puente histórico.

Sansur agregó que la estructura principal ya fue instalada en su totalidad. “Las 24 vigas ya están colocadas”, puntualizó el responsable del proyecto durante la supervisión de obra.

Actualmente, los equipos trabajan en la siguiente fase del proyecto. “Actualmente se está trabajando en la losa”, indicó Sansur, al detallar que esta etapa es importante para completar la estructura del puente.