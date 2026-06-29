Instalan las 24 vigas del puente Germania; obra avanza un 60%

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania registra un avance del 60%, según informó Daniel Sansur, encargado de la obra que permitirá aliviar el tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa.
El proyecto forma parte de las intervenciones viales estratégicas que buscan mejorar la circulación vehicular en una de las salidas más importantes de la ciudad, donde diariamente se reporta alta carga vehicular.
Sansur, explicó el estado actual de los trabajos. “Ya tenemos todas las vigas puestas”, al referirse al avance estructural de la ampliación del puente histórico.
Sansur agregó que la estructura principal ya fue instalada en su totalidad. “Las 24 vigas ya están colocadas”, puntualizó el responsable del proyecto durante la supervisión de obra.
Actualmente, los equipos trabajan en la siguiente fase del proyecto. “Actualmente se está trabajando en la losa”, indicó Sansur, al detallar que esta etapa es importante para completar la estructura del puente.
En cuanto a la ejecución de las labores, se informó que los trabajos se desarrollan en horario nocturno.
. “Los trabajos se realizan en horas de la noche, de las 9:00 de la noche hasta las 3:00 de la madrugada”, explicó.
Las autoridades también confirmaron que se mantendrán cierres viales de forma intermitente mientras avanza la construcción. “Va a ser dependiendo del avance del trabajo; se va a ir cerrando”, señaló Sansur.
En ese sentido, se advirtió que las restricciones en el tránsito continuarán al menos hasta septiembre, periodo en el que se prevé concluir varias etapas del proyecto, dependiendo del ritmo de ejecución.
La ampliación del puente Germania busca mejorar de manera sustancial la movilidad vehicular en la salida al sur de Tegucigalpa, reduciendo los tiempos de traslado y la congestión en este corredor estratégico.
Desde la SIT se destacó que la intervención responde a la necesidad de modernizar la infraestructura vial en puntos críticos de la capital, donde el crecimiento del parque vehicular ha generado mayor presión sobre la red existente.
El proyecto cuenta con una inversión total de 29.7 millones de lempiras, fondos destinados a la ampliación y modernización de la infraestructura vial en este punto estratégico de la capital hondureña, según datos oficiales.
Las autoridades estiman un avance actual del 60% la obra continuará su curso conforme a la programación establecida, con el objetivo de entregar una estructura más segura y eficiente para los conductores que transitan hacia el sur del país.