¿Dónde lloverá este martes 30 de junio? Onda tropical dejará fuertes vientos en varias regiones de Honduras

Las condiciones climáticas en Honduras presentarán variaciones importantes este martes 30 de junio de 2026, debido al ingreso de una onda tropical que modificará el comportamiento del tiempo en varias regiones del país, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
Durante las primeras horas del día, el territorio nacional experimentará un ambiente relativamente seco, con menor presencia del polvo del Sahara en comparación con jornadas anteriores.
Sin embargo, conforme avance la tarde, se prevé el ingreso del sistema tropical, lo que generará incremento en la nubosidad, lluvias y actividad de viento en distintos puntos del país.
Los mayores efectos se concentrarán en el noroccidente, oriente y algunas zonas del centro del territorio hondureño, donde se esperan las precipitaciones más significativas de la jornada.
En estas regiones se pronostican lluvias de intensidad variable, acompañadas de ráfagas de viento que podrían intensificarse en sectores abiertos y zonas elevadas.
Además, el suroccidente y el sur del país estarán bajo la influencia de vientos más fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar valores considerables durante la tarde y noche.
Las autoridades meteorológicas también advirtieron sobre el comportamiento del mar, ya que se espera oleaje de entre 2 y 3 pies en el Golfo de Fonseca, mientras que en el litoral Caribe se prevén alturas similares, manteniendo condiciones de precaución para actividades marítimas.
En cuanto a las temperaturas, el país registrará un ambiente cálido en zonas bajas, con máximas que oscilarán entre los 29 y 39 grados Celsius en regiones como Choluteca y Valle, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 20 y 29 grados.
En departamentos del occidente y zonas montañosas, como Intibucá y Copán, el clima será más fresco, con temperaturas máximas entre los 23 y 29 grados y mínimas que podrían descender hasta los 16 y 20 grados Celsius.
En la zona norte, Cortés y Atlántida presentarán temperaturas cálidas, con máximas de hasta 34 grados y mínimas cercanas a los 24 o 25 grados, además de presencia de lluvias moderadas.
Por su parte, el centro del país, incluyendo Francisco Morazán y Comayagua, tendrá temperaturas intermedias con máximas entre 31 y 32 grados y mínimas que rondarán los 20 a 23 grados, acompañadas de lluvias dispersas.
En el oriente, departamentos como Olancho y El Paraíso también experimentarán condiciones inestables, con lluvias de baja a moderada intensidad y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 33 grados Celsius.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los cambios del clima por los redesoficiales de Copeco.
Especialmente en zonas donde las lluvias y ráfagas de viento puedan generar crecidas de ríos o afectaciones locales.