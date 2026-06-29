Una finca modelo: Juan Orlando Hernández revela cuáles son sus planes al volver a Honduras

"La fecha que el juez tomó a bien para que yo regresara es el 31 de julio y que pueda presentarme como también siempre lo expresé es el 3 de agosto, entonces es el reconocimiento al principio internacional de que cada persona que desee enfrentar la justicia no le haga linchamiento, por eso pusimos el 31 de julio y eso es lo que ha autorizado el señor juez, así que allí estaré ese día", dijo Hernández.