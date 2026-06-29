Una finca modelo: Juan Orlando Hernández revela cuáles son sus planes al volver a Honduras

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, confirmó la fecha en que regresará al país y aseguró que lo hará en un vuelo comercial. Además, habló sobre los planes que tiene para su vida tras volver a Honduras, entre ellos la creación de una finca modelo.
El exmandatario, quien fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico e indultado posteriormente, afirmó que regresará para enfrentar los cargos que tiene pendientes en Honduras.
Pero, además, Hernández aseguró que uno de sus mayores deseos es volver a abrazar a su familia y a sus nietos. El expresidente es originario del departamento de Lempira y reveló algunos de los proyectos que espera realizar tras su regreso.
"La fecha que el juez tomó a bien para que yo regresara es el 31 de julio y que pueda presentarme como también siempre lo expresé es el 3 de agosto, entonces es el reconocimiento al principio internacional de que cada persona que desee enfrentar la justicia no le haga linchamiento, por eso pusimos el 31 de julio y eso es lo que ha autorizado el señor juez, así que allí estaré ese día", dijo Hernández.
El expresidente aseguró que "el boleto aéreo ya está adquirido, es un vuelo comercial, solo si necesitáramos poder estar antes porque la audiencia la pusieron para el 3 y estamos viendo con mis abogados si es suficiente el tiempo de dos días y medio para poderse presentar y bien preparado".
Juan Orlando Hernández sostuvo que su mayor deseo es poder reencontrarse con su familia, aunque también reiteró que busca enfrentar los cargos en Honduras y confía en que "la verdad va a prevalecer".
Uno de los planes que tiene al regresar es reconstruir parte del patrimonio que, según él, le dejó su padre. "Tengo la tarea de reconstruir la parte patrimonial que nos conquistaron injustamente, cosa que tiene mucho valor sentimental para nosotros porque la mayoría de esos bienes fueron heredados de mi padre".
Además de recuperar ese patrimonio familiar, Hernández habló de su intención de construir una finca modelo. Explicó que parte de esas propiedades fueron adquiridas por su padre décadas antes de que él naciera.
"Mi padre los adquirió, algunos 30 años antes de que yo naciera, otros 20 y otros 10 y todos están fuera de la investigación que hicieron", dijo sobre los bienes que le dejó su padre.
Sobre este proyecto, detalló: "Ya tenía yo arregladita una propiedad que me heredó mi papá para hacer una granja, una finca autosostenible. Ahora tengo que ir a reconstruirla porque la saquearon, se arruinó tantas cosas, entonces a eso vamos".
Hernández aseguró que su idea es crear un ejemplo de producción para otros hondureños. "Quiero hacer una finca modelo para que vean los hondureños lo que se puede hacer al tener reservorios de agua, que a propósito ahorita que el presidente Asfura ha comprado esa maquinaria, me encantaría decirle a los alcaldes que además de hacer carreteras y arreglarlas piensen en hacer esos reservorios para que los productores tengan capacidad de producir frijoles, hortalizas permanentemente".
Sobre dónde vivirá tras su regreso al país, afirmó que ya tiene un acuerdo con su familia. "Ya tenemos un acuerdo entre Ana y yo y mis hijos, voy a estar unos días en la capital, no me encanta estar enclaustrado".
Hernández aseguró que regresa con la intención de comenzar una nueva etapa. "¿Quién es el que llega?, un hondureño, un padre de familia, un esposo, un hijo que lo que más quiere es abrazar a su familia. Ya no puedo recuperar el tiempo que perdí, pero sí puedo rehacer mi vida".
Finalmente, afirmó que vuelve con confianza en su defensa. "Con la frente en alto porque a pesar de todas las presiones que tuve, que me advirtieron que me iba a morir en la cárcel, nunca me vuelvan a proponer eso".