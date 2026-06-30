Era bailarina del grupo Oro Lenca: Alejandra Meza, joven que murió tras accidente en Intibucá

Los últimos momentos de vida de Alejandra Meza quedaron grabados en cámaras de seguridad luego de sufrir un accidente en motocicleta el pasado viernes 26 de junio en La Esperanza, Intibucá. Aquí los detalles:
La tragedia ocurrió el pasado viernes a eso de las 10:24 de la noche, cuando Alejandra Patricia Meza Reyes, de 23 años, iba en una motocicleta acompañada de otra persona.
Cámaras de seguridad captaron el momento en que ambos se trasladaban por una calle transitada a exceso de velocidad.
El clip muestra un vehículo tipo camioneta doblando en una calle y el conductor de la motocicleta no se detiene e impacta fuertemente contra el vehículo.
Tras el impacto, Meza Reyes cayó sobre el duro pavimento junto al conductor, mientras que la motocicleta quedó totalmente destruida.
La joven fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial de la zona, pero debido a la gravedad de sus heridas fue trasladada hasta el Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde permaneció hospitalizada.
Tras casi dos días hospitalizada, Alejandra murió en el centro asistencial a causa de las graves heridas que presentaba.
El cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue capitalina para realizar la autopsia y ser entregado a sus familiares, quienes lo llevarán nuevamente a su lugar de origen para entrerrarla.
Meza Reyes era una destacada bailarina del grupo Oro Lenca Ballet Folklórico de Honduras.
También se había graduado como Bachiller Técnico Profesional en Informática y formaba parte de la Banda Independiente Esperanza.
Familiares, amigos y compañeros de baile la recuerdan como una joven dulce, amorosa y “una buena joven ejemplar”, por lo que su muerte hoy deja dolor en muchos corazones.
“Que su alma descanse en paz y que el amor y los recuerdos que compartieron perduren en nuestros corazones. Deseamos fortaleza y consuelo a la familia y a sus seres queridos", menciona la nota de duelo.