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Asesinan a balazos a dos personas en la aldea El Pino, El Porvenir

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del doble homicidio ni han informado sobre la identidad o el paradero de los responsables

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 19:07
Asesinan a balazos a dos personas en la aldea El Pino, El Porvenir

Tras el ataque, ambos ocupantes quedaron sin vida dentro del vehículo, mientras los responsables huyeron de la escena.

 Foto: Cortesía

El Porvenir, Honduras.- Dos personas perdieron la vida de forma violenta en la tarde de este sábado tras ser atacadas a balazos mientras se desplazaban a bordo de un vehículo en la aldea El Pino, jurisdicción del municipio de El Porvenir, en el departamento de Atlántida.

Las víctimas fueron identificadas como Antonio Alexander Canales Murillo y Óscar Danilo Perdomo Fúnez.

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El hecho violento se registró específicamente en la colonia Trochez de la referida comunidad.

Según los informes preliminares, sujetos fuertemente armados interceptaron el automóvil, un vehículo tipo turismo, y dispararon en reiteradas ocasiones contra sus ocupantes hasta quitarles la vida en el lugar.​

Hasta el momento se desconoce el móvil y el paradero de los perpetradores del ataque.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la zona para iniciar las indagaciones del caso.

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Redacción web
Carlos Molina

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