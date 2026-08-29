Asesinan a balazos a dos personas en la aldea El Pino, El Porvenir

Las víctimas fueron identificadas como Antonio Alexander Canales Murillo y Óscar Danilo Perdomo Fúnez.

El Porvenir, Honduras.- Dos personas perdieron la vida de forma violenta en la tarde de este sábado tras ser atacadas a balazos mientras se desplazaban a bordo de un vehículo en la aldea El Pino, jurisdicción del municipio de El Porvenir , en el departamento de Atlántida .

El hecho violento se registró específicamente en la colonia Trochez de la referida comunidad.

Según los informes preliminares, sujetos fuertemente armados interceptaron el automóvil, un vehículo tipo turismo, y dispararon en reiteradas ocasiones contra sus ocupantes hasta quitarles la vida en el lugar.​

Hasta el momento se desconoce el móvil y el paradero de los perpetradores del ataque.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la zona para iniciar las indagaciones del caso.