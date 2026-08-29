Asesinan a balazos a dos personas en la aldea El Pino, El Porvenir

El Porvenir, Honduras.- Dos personas perdieron la vida de forma violenta en la tarde de este sábado tras ser atacadas a balazos mientras se desplazaban a bordo de un vehículo en la aldea El Pino, jurisdicción del municipio de El Porvenir, en el departamento de Atlántida.
Las víctimas fueron identificadas como Antonio Alexander Canales Murillo y Óscar Danilo Perdomo Fúnez.
El hecho violento se registró específicamente en la colonia Trochez de la referida comunidad.
Según los informes preliminares, sujetos fuertemente armados interceptaron el automóvil, un vehículo tipo turismo, y dispararon en reiteradas ocasiones contra sus ocupantes hasta quitarles la vida en el lugar.
Hasta el momento se desconoce el móvil y el paradero de los perpetradores del ataque.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la zona para iniciar las indagaciones del caso.